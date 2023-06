Tennis, la maglia va su e il contatore dei like impazzisce

Tennis, il contatore dei like deve essere impazzito dopo l’ultima foto pubblicata dalla meravigliosa atleta.

Gli appassionati di tennis hanno ormai imparato a conoscerla, non tanto per i traguardi raggiunti sul campo quanto per le sue incredibili foto da togliere il fiato. L’affascinante giocatrice, infatti, gode di una notevole popolarità online. E il merito è tutto degli scatti che condivide quotidianamente con i suoi affezionati follower. Grazie al suo charme, è riuscita a fare breccia nei loro cuori ed ora è più lanciata che mai sui social.

La bella Ira Chekashova è un’affermata coach di tennis, oltre ad essere una modella con un seguito che cresce giorno dopo giorno su Instagram. In passato è stata una tennista professionista, tuttavia – come molti altri atleti che non raggiungono livelli particolarmente alti – ha deciso di mettere le competizioni da parte e di dedicarsi all’insegnamento della disciplina.

Col passare degli anni si è avvicinata anche al mondo della moda e dei servizi fotografici, che sembrerebbe proprio averla conquistata. La 27enne russa, infatti, condivide sempre post in cui è possibile vederla in tutto il suo splendore, mentre sfoggia i suoi look ricercati, ma anche bikini e completini intimi che mettono in risalto le sue curve pericolose e la sua sensualità.

Tennis, irresistibile Ira Chekashova: nemmeno in campo perde la sua sensualità

Sebbene si sia ritirata dai match, Ira non ha mai abbandonato la sua passione per il tennis, che al momento insegna agli aspirati campioni che seguono le sue lezioni. Su Instagram posta spesso scatti che la mostrano durante gli allenamenti, alternandoli a foto in cui appare nella sua quotidianità. Il suo fascino riesce sempre a lasciare gli utenti a bocca aperta e lei stessa si diverte a stuzzicare le loro fantasie con immagini provocanti.

Lo scatto che vi proponiamo è stato condiviso da Ira nella giornata di ieri. La coach e modella si trova sul campo di tennis e possiamo dire che è meravigliosa come sempre. Ha optato per un look total white, caratterizzato da un crop top ed un paio di shorts che esaltano il suo bel fisico. Ira è in posa come una vera diva, con una mano immersa nei lunghi capelli mossi dal vento, mentre indossa degli occhiali da sole scuri.

L’atleta – fidanzata da diverso tempo con il modello russo Gleb Volodchenko – è una bellezza fuori dal comune, impossibile da non notare. Ira riesce sempre ad attirare le attenzioni degli utenti e, anche questa volta, ha fatto perdere la testa a molte persone. Il post è stato sommerso dai like e dai commenti degli user, i quali non si sono certamente trattenuti con i complimenti.