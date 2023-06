O’Connell-Sonego, Atp Stoccarda: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

O’Connell-Sonego è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Un monologo. Potremmo riassumere così la super-prestazione di Lorenzo Sonego nel suo esordio a Stoccarda contro il suo connazionale nonché grande amico Matteo Berrettini. Partita perfetta per il tennista piemontese, che ha lasciato solamente tre game (6-1 6-2) al campione in carica del torneo, rientrato nel circuito dopo due mesi per via un un problema agli addominali. Un match senza storia, durato appena un’ora e 10 minuti.

Berrettini non era neanche l’ombra del giocatore che abbiamo visto all’opera lo scorso anno in Germania, ma sarebbe ingiusto spiegare la roboante vittoria di Sonego sottolineando esclusivamente la scarsa forma fisica del giocatore romano. L’allievo di Gipo Arbino ha sfoderato infatti una delle sue migliori prestazioni stagionali, convincente soprattutto al servizio, un fondamentale imprescindibile se si vuole eccellere su questa superficie. Sonego in passato aveva già fatto bene sull’erba. Non è un caso che proprio sui prati abbia conquistato il suo primo titolo Atp (Antalya 2019) e sfiorandone un altro ad Eastbourne nel 2021, perdendo la finale contro de Minaur. Il piemontese era peraltro reduce da un Roland Garros molto positivo, in cui è arrivato fino agli ottavi di finale, arrendendosi al russo Khachanov dopo aver vinto il primo set. Ora va a caccia di conferme contro l’australiano Christopher O’Connell, giocatore alla sua portata ma che può rivelarsi ostico su erba.

Primo testa a testa tra i due

Numero 74 al mondo, O’Connell ha impiegato addirittura meno di Sonego per sbarazzarsi di Daniel Altmaier, il giustiziere di Jannik Sinner a Parigi.

È rimasto in campo soltanto 55 minuti (6-3 6-1) anche se di fronte aveva un giocatore che all’erba preferisce sicuramente la terra rossa. Per l’australiano è stata la prima vittoria su questa superficie a livello Atp: prima d’ora c’era riuscito solamente nel circuito Challenger. Non ci sono precedenti con Sonego: questo sarà il loro primo testa a testa.

Dove vedere O’Connell-Sonego in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda tra Christopher O’Connell e Lorenzo Sonego sarà trasmesso mercoledì 14 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida tra O’Connell e Sonego in streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro inizierà alle 11:00.

O’Connell-Sonego: il pronostico

Sonego ha mostrato un’ottima condizione atletica contro Berrettini e dovrebbe riuscire a domare anche l’australiano, senza troppe difficoltà. L’azzurro la risolverà in due set.