Argentina-Australia, amichevole: diretta tv in chiaro, formazioni, pronostici

Argentina-Australia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, statistiche, approfondimenti.

Dall’indimenticabile notte di Lusail, quella in cui Messi e compagni hanno portato in cima al mondo l’Albiceleste per la terza volta nella sua storia, l’Argentina ha disputato solo due amichevoli. Lo scorso marzo ha affrontato due selezioni modeste come Panama e Curacao, battute rispettivamente 2-0 e 7-0. Due partite il cui risultato interessava davvero a pochi.

Lionel Scaloni e i suoi uomini ne hanno approfittato per ricevere un altro abbraccio dal loro popolo, ancora euforico per il trionfo mondiale in Qatar. Protagonista della doppia festa, sempre lui, Leo Messi: il capitano della Selección è andato a segno in entrambi i match, realizzando addirittura una tripletta contro Curacao. L’Argentina vuole che la Pulce resti il faro della nazionale anche nei prossimi anni, nonostante l’ex Barcellona e Psg abbia deciso di andare a svernare negli Stati Uniti – da luglio vestirà la maglia dell’Inter Miami – salutando (per il momento) il calcio europeo. Ci sarà anche lui nelle due amichevoli che l’Albiceleste giocherà tra Cina e Indonesia. Il primo test che vedrà all’opera i campioni del mondo è quello con i Socceroos, in programma allo stadio dei Lavoratori di Pechino. L’Australia ne approfitterà per “vendicare” (è una parola grossa) la sconfitta patita durante gli ultimi Mondiali. L’Argentina prevalse 2-1, con qualche difficoltà di troppo, sulla selezione guidata da Graham Arnold, dando così il via alla sua cavalcata verso la finalissima.

Dopo la rassegna iridata gli australiani hanno giocato due partite con l’Ecuador nel giro di pochi giorni, concluse con una vittoria per parte (3-1 e 2-1). L’Argentina non perde da quell’incredibile sconfitta incassata all’esordio nel Mondiali con l’Arabia Saudita. E, più in generale, ha rimediato solamente tre k.o. da giugno 2019 in poi su 50 partite disputate.

Come vedere Argentina-Australia in diretta tv e in streaming

La gara amichevole tra Argentina e Australia, in programma giovedì alle ore 14:00, verrà trasmessa in chiaro da Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. La sfida che vedrà impegnati i campioni del mondo in carica si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso il sito del canale: basterà collegarsi su Sportitalia.com per assistere al match.

Il pronostico

Scaloni deve fare a meno Lisandro Martinez, Lautaro Martinez, Dybala, Correa e Foyth e con ogni probabilità schiererà una formazione sperimentale. Al centro dell’attacco prenderà posto napoletano Giovanni Simeone, tra Messi e la novità Garnacho. La vittoria non sembra essere in discussione, ma è probabile che l’Australia segni almeno una rete, come ha sempre fatto nelle ultime otto partite, tra gare ufficiali e amichevoli.

Le probabili formazioni di Argentina-Australia

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Simeone, Garnacho.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, King; McGree, Metcalfe, Hrustic; Leckie, Maclaren, Borrello.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1