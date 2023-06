Olanda-Croazia, Nations League: diretta tv in chiaro, formazioni, pronostici

Olanda-Croazia è un match valido per le semifinali della Final Four di Nations League ed è in programma mercoledì alle 20:45: tv, pronostici.

L’Olanda ci riprova. Nel 2019 gli Oranje furono a un passo da quello che sarebbe stato il loro primo titolo dall’Europeo 1988, ma nella finale della prima edizione della Nations League si arresero al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Quattro anni dopo hanno di nuovo la possibilità di giocarla, la Final Four. E soprattutto il privilegio di ospitarla.

La fase finale della manifestazione internazionale ideata dall’Uefa nel 2018 con l’obiettivo primario di abolire le “inutili” amichevoli – ma intasando ulteriormente il calendario – stavolta andrà in scena nei Paesi Bassi, tra le due città di Rotterdam ed Enschede, negli stadi in cui giocano rispettivamente il Feyenoord e il Twente. La prima semifinale è dunque quella tra gli uomini di Ronald Koeman e la Croazia: la vincente affronterà nella finalissima una tra Spagna e Italia. La selezione che trionferà nella notte del 18 giugno succederà nell’albo d’oro alla Francia: i Bleus si sono aggiudicati l’ultima edizione, organizzata dall’Italia nell’autunno 2021, battendo la Spagna nella finale di San Siro. Un bel banco di prova per l’ex tecnico del Barcellona, tornato a guidare la selezione del suo paese – l’aveva già fatto nel biennio 2018-20 – in seguito all’addio di Louis van Gaal, che ha lasciato subito dopo la spedizione mondiale in Qatar. L’avventura dell’Olanda si era conclusa ai quarti, con la dolorosa eliminazione ai rigori contro i futuri campioni dell’Argentina.

La Croazia sogna il primo titolo

L’era Koeman 2.0, però, non è partita nel migliore dei modi. L’Olanda lo scorso marzo ha iniziato il nuovo corso con un bruciante 4-0 contro la Francia vicecampione del mondo nelle qualificazioni ai prossimi Europei.

Match tuttavia condizionato dalle troppe assenze tra gli Oranje, con diversi titolari messi k.o. da un virus intestinale. Olanda che si è prontamente riscattata abbattendo 3-0 Gibilterra nella partita successiva. Van Dijk hanno conquistato la Final Four stravincendo il proprio girone davanti al Belgio, totalizzando 16 punti su 18 disponibili (5 vittorie e un pareggio). Percorso meno netto invece quello della Croazia, che per la prima volta ha l’opportunità di giocare la Final Four. La selezione a scacchi bianchi e rossi di Zlatko Dalic, confermato nuovamente al timone della nazionale dopo il sorprendente terzo posto raggiunto agli ultimi Mondiali, l’ha spuntata al fotofinish sulla Danimarca ma in un girone in cui figurava anche una corazzata come la Francia. Un pareggio e una sconfitta invece nelle prime due gare di qualificazione ad Euro 2024: la Croazia ha impattato 1-1 con il Galles e poi è andata a vincere 2-0 in Turchia, raggiungendo al primo posto i gallesi. Dalic sogna ardentemente questo trofeo, che sarebbe il coronamento di un ciclo forse irripetibile, ma ormai agli sgoccioli. Questo è il terzo confronto tra Olanda e Croazia.

Nella finalina ai Mondiali di Francia ’98 ebbero la meglio i croati, sedendosi per la prima volta sul podio di una rassegna iridata. L’altro testa a testa, un’amichevole, risale al 2008 e terminò con un netto 3-0 per gli olandesi.

Koeman dovrà fare a meno di Depay, alle prese con un problema al polpaccio, mentre ci saranno i due reduci dalla finale di Champions League, Dumfries e Aké. L’attaccante del Liverpool Gakpo giocherà al centro dell’attacco tra Bergwijn e Malen. Dall’altro lato, Dalic continuerà ad affidarsi ai senatori (Modric, Brozovic e Perisic) ma non avrà Gvardiol.

Come vedere Olanda-Croazia in diretta tv in chiaro e in streaming

Olanda-Croazia è in programma mercoledì alle 20:45 e si giocherà al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Olanda leggermente favorita, anche nelle quote. E non solo perché avrà il privilegio di giocare davanti ai propri tifosi. L’assenza di un giocatore come Gvardiol nella difesa croata rischia di rivelarsi decisiva, visto che gli Oranje possono contare su diversi elementi di qualità dalla metà campo in su. Mai sottovalutare Modric e compagni, però, che almeno un gol dovrebbero riuscire a segnarlo. Le reti complessive potrebbero essere più di due.

Le probabili formazioni di Olanda-Croazia

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, van Dijk, Botman, Aké; de Roon, F. de Jong, Simons; Bergwijn, Gakpo, Malen.

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Juranović, Šutalo, Erlić, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1