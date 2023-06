Germania-Ucraina, amichevole: probabili formazioni, pronostici

Germania-Ucraina è un’amichevole e si gioca lunedì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, statistiche, approfondimenti.

Terminata la lunga stagione dei club, a prendersi la scena sono le rappresentative nazionali, tra fase finale della Nations League, qualificazioni ad Euro 2024 ed amichevoli varie.

Una delle prime a scendere in campo è la Germania di Hansi Flick, già qualificata di diritto alla prossima manifestazione continentale, che avrà l’onere e l’onore di ospitare. Motivo per cui, da qui all’Europeo, la Mannschaft si cimenterà quasi esclusivamente in gare amichevoli. La prima uscita è con l’Ucraina, poi Kimmich e compagni affronteranno anche Polonia e Colombia. Partite che forniranno all’ex allenatore del Bayern Monaco delle importanti indicazioni, ma che serviranno soprattutto a capire su quali giocatori poter fare affidamento. Dopo la deludente spedizione qatariota, infatti, il commissario tecnico sta provando ad avviare un nuovo ciclo. Non sono stati convocati né Muller né Gnabry e la sensazione è che le novità siano destinate a continuare. Flick intanto ha annunciato una svolta dal punto di vista tattico: da questo momento in poi prediligerà la difesa a tre, con la chiara volontà di sfruttare principalmente le corsie esterne. La Germania è scesa in campo l’ultima volta lo scorso marzo, perdendo 3-2 nell’amichevole di lusso con il Belgio. Qualche giorno prima invece aveva battuto senza grossi problemi il Perù (2-0).

L’Ucraina riparte da Rebrov

Sfrutterà il test di Brema per accumulare minuti nelle gambe anche l’Ucraina, che nei prossimi giorni ha in calendario due gare delicate contro Macedonia del Nord e Malta.

Serhij Rebrov, ex attaccante della Dinamo Kiev ed appena nominato selezionatore, dovrà puntare a vincerle entrambe se vuole avere chance di qualificarsi in uno dei gironi più complicati, in cui ci sono anche Inghilterra e Italia, che hanno “prenotato” i primi due posti. L’Ucraina finora ha giocato solo contro gli inglesi, tornando da Wembley con una sconfitta (2-0) abbastanza netta. E la classifica adesso la vede all’ultimo posto nel gruppo C a braccetto con Malta. L’incasso della sfida verrà utilizzato per aiutare i rifugiati e le vittime del conflitto con la Russia che ormai da un anno e mezzo sta martoriando il paese ucraino.

Come vedere Germania-Ucraina in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Germania e Ucraina, in programma lunedì alle 18:00 al Weserstadion di Brema, in Germania, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Almeno per quanto riguarda l’Italia non è prevista alcuna copertura televisiva.

Il pronostico

Nonostante sia solo un’amichevole, Flick ha chiesto ai suoi una prestazione convincente. Che dovrebbe arrivare, contro un’Ucraina alle prese con problemi di natura offensiva – non ha segnato in tre delle ultime 4 partite – nonché priva di uno dei suoi migliori giocatori, Zinchenko. I tedeschi segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Germania-Ucraina

GERMANIA (3-4-3): ter Stegen; Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck; Hofmann, Kimmich, Goretzka, Raum; Sané, Füllkrug, Musiala.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Zabarnyi, Svatok, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Ihnatenko; Malinovskyi, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0