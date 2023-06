Uruguay-Italia è la finale del Mondiale Under 20 2023 e si gioca domenica alle 23:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Neppure l’ostica Corea del Sud, vicecampione del mondo in carica, è riuscita ad arrestare la cavalcata degli azzurrini di Carmine Nunziata. Che, nella lontana Argentina, stanno scrivendo una pagina di storia del calcio italiano. E adesso è vietato fermarsi sul più bello.

L’Italia, infatti, si appresta a giocare la sua prima finale in un Mondiale Under 20: non era mai accaduto prima che si spingesse così lontano, non avendo mai oltrepassato lo scoglio semifinale, raggiunta per ben tre volte di fila in passato. Un’avventura fantastica, qualunque dovesse essere l’epilogo, quella di Casadei e compagni, capaci di imporsi con personalità su selezioni che sulla carta partivano nettamente favorite. Boccata d’ossigeno non indifferente per l’intero movimento, uscito a pezzi dopo la mancata qualificazione al Mondiale qatariota e finito nel mirino delle critiche proprio per una politica inadeguata per quanto riguarda la crescita e l’utilizzo dei giovani. La truppa di Nunziata è arrivata dunque all’ultimo atto di La Plata, dove affronterà un’altra outsider, l’Uruguay. Nel suo cammino l’Italia si è presa scalpi importanti, tra cui quelli del Brasile – nella fase a gironi – e della fortissima Inghilterra. Nei quarti di finale ha poi travolto 3-1 la Colombia ed in semifinale è riuscita a piegare i coreani (2-1) grazie ad un gol del solito Casadei – il centrocampista del Chelsea è la vera stella di questo Mondiale – e ad una splendida punizione del talento classe 2006 Pafundi (convocato più volte anche da Mancini) che ha evitato i supplementari.

Italia, missione possibile

Sono tredici i gol realizzati dall’Italia dall’inizio della competizione. E nelle partite che hanno visto protagonisti gli azzurrini non si sono mai visti meno di tre reti complessive, ad eccezione della sconfitta, l’unica, rimediata contro la Nigeria (2-0) nella fase a gironi.

L’Uruguay invece ha puntato maggiormente sulla solidità difensiva e non è un caso che nelle tre gare disputate nella fase ad eliminazione diretta i sudamericani non abbiano incassato neppure una rete. La Celeste, allenata da Marcelo Broli, ha segnato più di due gol solamente nel match con l’Iraq (4-0) nei gironi. Per il resto, due vittorie di misura con Gambia e Israele, affrontate rispettivamente negli ottavi e in semifinale, e il successo per 2-0 contro gli Usa nei quarti. Percorso macchiato, in ogni caso, dalla sconfitta (2-3) con l’Inghilterra nella fase a gruppi, comunque ininfluente ai fini della qualificazione. Per l’Uruguay si tratta della terza finale in un Mondiale U20 dopo quelle del 1997 e del 2013.

Come vedere Uruguay-Italia in diretta tv e in streaming

Uruguay-Italia, finale del Mondiale Under 20 2023, è in programma domenica alle 23:00 all’Estadio Unico “Maradona” di La Plata, in Argentina. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, da pc invece basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia finora ha brillato soprattutto in fase di possesso, trovando la via del gol con enorme facilità ma concedendo molto spesso qualcosa dietro: solamente contro la Repubblica Dominicana ha tenuto la porta inviolata. L’Uruguay ha indubbiamente meno qualità degli azzurri e, alla luce di quanto si è visto finora, non parte favorito. Lecito aspettarsi però un’altra prestazione solida dal punto di vista difensivo da parte dei sudamericani, che nella fase ad eliminazione diretta hanno fatto registrare tre clean sheet. Sarà dunque difesa contro attacco, con l’Italia che dovrebbe spuntarla in una gara in cui le reti complessive potrebbero essere meno di tre. Il secondo tempo sarà più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Uruguay-Italia

URUGUAY (4-2-3-1): R. Rodriguez; Chagas, Boselli, Fa. Gonzalez, Matturro; Diaz, Garcia; L. Rodriguez, Fr. Gonzalez, De Los Santos; Duarte.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1