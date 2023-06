Spezia-Hellas Verona 1-3, highlights VIDEO Serie B: pagelle e moviola

Spezia-Hellas Verona, il video con gli highlights e le azioni salienti dello spareggio salvezza di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti.

Domenica 11 giugno 2013 va in scena l’ultimo atto della di Serie A con lo spareggio salvezza fra lo Spezia e il Verona. Erano quindici anni che la retrocessione in Serie A non veniva deciso da uno spareggio.

Lo Spezia ha ottenuto sei vittorie sotto la guida di Leonardo Semplici senza però mai vincere fuori casa: lontano dallo stadio Picco i liguri hanno sempre sofferto. Il Verona allenato da Zaffaroni ha chiuso la stagione con trentuno punti ed è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio: sono 26 in tutto. La partita decide la terza retrocessa con Sampdoria e Cremonese. In caso di parità al 90’, il regolamento impone subito i rigori.

Leonardo Semplici e Marco Zaffaroni si sono incrociati finora soltanto nel match di ritorno in Serie A. In quell’occasione finì 0-0, ma stasera dovrà esserci per forza una vincitrice. Entrambe le squadre sono supportate da tifoserie speranzose e caldissime.

Momenti clou della sfida

Lo spareggio parte con il Verona più aggressivo. Faraoni crea due grosse occasioni in pochi minuti. Poi al 5′, arriva il goal dell’Hellas: Lazovic serve Faraoni, che di piatto incontra la deviazione di Ampadu: è autogoal. Al 12′, c’è contatto in area fra Wisniewski e Lazovic che resta a terra, ma Orsato dice che è tutto regolare. Al quarto d’ora Ampadu tira da fuori, il pallone deviato beffa Montipò. Spezia in vantaggio. Poi, al 26′ Djuric lancia Ngonge che segna con un rasoterra: l’Hellas torna in vantaggio. Dieci minuti dopo Ngonge s’inventa un coast to coast alla Lukaku, salta poi due difensori e mette il terzo goal.

Nel secondo tempo ci prova ancora il giovane belga, ma Ampadu salva con un ottimo intervento. Lo Spezia prende campo. Al 66′ Shomurodov scavalca con un pallonetto Montipò ma interviene Faraoni con la mano. Orsato tira fuori il rosso e comanda il calcio di rigore. Montipò para il tiro non irresistibile di Nzola. Nei minuti successivi il portiere del Verona salva almeno in altre due occasioni il risultato. Ampadu prende la traversa nel recupero. La palla non entra più. È festa a Verona.

Tabellino e pagelle di Spezia-Hellas Verona

SPEZIA (3-5-2) Dragowski; Wisniewski (53′, Verdi), Ampadu, Nikolaou; Ferrer (83′, Agudelo), Bourabia, Esposito (83′, Cipot), Zurkowski (62′, Kovalenko), Reca; Shomurodov, Nzola. All.: Semplici

VERONA (3-4-2-1) Montipò; Magnani (85′, Coppola), Hien, Dawidowicz (58′, Cabal); Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli; Lazovic (58′, Verdi), Ngonge (76′, Terracciano); Djuric (76′, Gaich). All.: Zaffaroni.

ARBITRO: Orsato

MARCATORI: 5′, Ampadu (aut.) (V); 14′, Ampadu (S); 26′, 38′, Ngonge (V)

NOTE: Ammoniti: 14′, Hein (V); 28, Depaoli (V); 32′, Dawidowicz (V); 71′, Ngonge (V); 72′, Reca (S); Espulsi: 66′, Faraoni (V) Recupero: 3′, primo tempo;6′, secondo tempo.

Il migliore in campo è Ngonge: il ventitreenne belga spacca la partita con una prestazione super e due goal da campione (7,5). Ampadu è sfortunato ma guida la riscossa, provando a dare tutto per la squadra pure in attacco e chiudendo bene gli attacchi degli avversari (6,5). Faraoni è presente in a tutto campo, ed è spesso determinante nonostante qualche dormita di troppo; il tocco di mani è ingiustificabile e rovina la sua partita (5,5). Male Nikolaou, per buona parte della sfida spaesato o troppo impreciso (5,5). Peggiore in campo Nzola (5). Montipò è quasi sempre perfetto fra i pali (7).

Moviola e gli highlights della gara

Partita fallosa e nervosa, piena di interruzioni. Orsato ammonisce già dai primi minuti ma i giocatori non moderano la loro veemenza. Orsato deve anche sospendere la gara per il lancio di fumogeni. Giusto espellere Faraoni.

Ecco gli highlights della gara: