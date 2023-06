Tennis, vedo-non-vedo da manuale: la fantasia galoppa

Tennis, l’abito sfoggiato nella foto sui social è semplicemente irresistibile: trasparenze a go-go e uno spacco da capogiro.

È assai raro che si facciano vedere insieme. Non aspettatevi, quindi, che i paparazzi li becchino in atteggiamenti intimi, come spesso accade quando certe coppie del jet-set si concedono una fuga d’amore da qualche parte del mondo. Nel loro caso, infatti, è assai difficile che accada.

Dominic Thiem, anche se sono soli in pochi a saperlo, data la riservatezza di cui sopra, è felicemente fidanzato. La sua ragazza è un’artista circense e chi sa già di chi stiamo parlando saprà anche che è uno schianto. Il suo nome è Lili Paul e il suo profilo Instagram è quasi interamente dedicato al suo lavoro, in cui pare non abbia assolutamente rivali. Il campione di tennis e la contorsionista stanno insieme dal 2020. Si sono conosciuti poco dopo la rottura tra l’austriaco e l’atleta serba Kristina Mladenovic e da allora non si sono più lasciati. Lili ha origini italiane e la passione per il circo l’ha ereditata da papà Bernhard, direttore del Circus Roncalli.

Nei tendoni della sua “casa” si esibisce in delle contorsioni che fanno girare la testa, ma si è anche regalata, in passato, qualche parentesi televisiva. La Paul ha partecipato sia all’edizione austriaca dello show Ballando con le stelle che al programma Let’s Dance, che ha poi vinto proprio nell’anno in cui è iniziata la storia d’amore con l’ex numero 3 al mondo. E non è finita qui. Lady Thiem è una wag molto eclettica, tant’è che ha anche scritto un libro di ricette insieme alla sua mamma.

Tennis, la wag è irresistibile: una foto che non si dimentica

Ha tante doti nascoste, insomma, l’artista circense che ha fatto fare le capriole, nel vero senso della parola, al cuore dell’affascinante Dominic. E poi ne ha una che invece nascosta non lo è per niente. Ma che è, anzi, visibilissima.

Lili è una ragazza dalla bellezza disarmante e le innumerevoli foto presenti sul suo profilo Instagram ne sono la testimonianza. Ha preferito seguire le orme del suo babbo, ma avrebbe potuto tranquillamente fare la modella, con il viso e il corpo che si ritrova.

Nella maggior parte dei contenuti che posta sui social la si vede con indosso degli abiti molto appariscenti, perfetti per il suo lavoro. Nell’ultimo, in particolar modo, ne sfoggia uno che ha fatto faville. Si tratta di un vestito nero, attillatissimo e con scollo all’americana, bordato di glitter, che ha uno spacco vertiginoso e che lascia la schiena deliziosamente nuda. Gli inserti trasparenti favoriscono l’effetto vedo-non-vedo e lo spettacolo, manco a dirlo, ha deliziato il popolo dei social.