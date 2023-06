Formazioni ufficiali Spezia-Verona: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Spezia-Verona, le formazioni ufficiali dello spareggio salvezza: il dentro o fuori che vale una stagione. Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Quelli che si materializzeranno tra poche ore al Mapei Stadium saranno i 90 minuti più importanti del campionato di Spezia e Verona. Le compagini di Semplici e Zaffaroni, infatti, si sfideranno nel sentitissimo spareggio salvezza. In palio, ovviamente, la permanenza in Serie A.

Semplici conferma per larghi tratti la formazione scesa in campo all’Olimpico contro la Roma: in attacco spazio a N’Zola, che avrà il compito di far breccia in un muro difensivo composto dal trio Magnani, Hien e Dawidocz. Zaffaroni si affida dal primo minuto alla sua punta di peso: Djuric sarà infatti il terminale offensivo, supportato da Ngonge e Verdi. Ecco le scelte complete dei due allenatori:

Spezia (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Zurkowski, Reca; Shomurodov, Nzola

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli; Lazovic, Ngonge; Djuric

Spezia-Verona, il pronostico marcatori

Nel match più importante dovranno essere per forza di cose gli attaccanti a calamitare le maggiori occasioni e a prendersi le rispettive compagini sulle spalle. Se si esclude l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per diverse settimane, la stagione di N’Zola è stata finalmente degna di questo nome. Il totem dello Spezia potrebbe imprimere il suo sigillo nella gara, sfruttando uno dei cross con cui gli esterni dei liguri proveranno a mettere nel cuore dell’area di rigore avversaria. Sul fronte opposto occhio a Lazovic, che nelle gare decisive dall’alto della sua esperienza è riuscito spesso a ritagliarsi un ruolo non banale: il centrocampista potrebbe far male lo Spezia magari puntando sulle sue doti balistiche nel tiro dalla media-lunga distanza.

Spezia-Verona, probabili ammoniti e tiratori

In questa stagione non è riuscito a trovare quella continuità in zona gol che invece ne avevano contrassegnato la crescita negli anni scorsi. Tuttavia Faraoni sa come rendersi pericoloso nel cuore dell’area di rigore avversaria e potrebbe riuscire ad inquadrare lo specchio della porta avversario almeno una volta. Da non trascurare neanche le opzioni che portano a Zurkowski e Depaoli. Bourabia e Wisniewski, invece, rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara. Tuttavia per quanto riguarda i possibili ammoniti c’è l’imbarazzo della scelta: possibili ammonizioni anche per Hien e Tameze.