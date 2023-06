Spezia-Verona, spareggio Serie A: streaming, formazioni, pronostici

Spezia-Verona è un match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022-23 e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Era il 2005 quando in Serie A andò in scena l’ultimo spareggio salvezza per decidere quale squadra dovesse retrocedere. Più di due lustri dopo la Lega ha deciso di reintrodurre la partita aggiuntiva in caso di arrivo a pari punti – discorso che avrebbe riguardato anche la lotta per lo scudetto – senza tenere conto né degli scontri diretti né della differenza reti.

Nella gara secca del Mapei Stadium di Reggio Emilia si affronteranno Spezia e Verona, che hanno chiuso entrambe a quota 31 punti. Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità non ci saranno i supplementari: si andrà direttamente ai rigori. Si prevedono dunque 90 minuti di puro pathos, tra due squadre che proveranno a tutti i costi ad evitare una retrocessione dolorosa. Iniziamo dai precedenti: con la regola degli scontri diretti sarebbe stato lo Spezia a salvarsi grazie al successo ottenuto (1-2) nella gara d’andata, lo scorso novembre, nell’ultimo match prima della pausa per i Mondiali. Una doppietta di Nzola, cannoniere della compagine ligure con 13 gol, ribaltò gli scaligeri, passati in vantaggio nel primo tempo con Verdi. Ha avuto il sopravvento la paura di perdere invece nella gara di ritorno, terminata a reti bianche. Lo Spezia, che sembrava tranquillo fino a gennaio, paga il disastroso girone di ritorno, vincendo solo una volta negli ultimi 12 turni.

Tutto in 90 minuti: vietato sbagliare

Curioso il fatto che gli uomini allenati da Leonardo Semplici, subentrato a campionato in corso a Luca Gotti, nel 2023 – oltre al Torino – abbiano battuto solo le due milanesi, entrambe “sgambettate” davanti al proprio pubblico. Sono 62 in totale le reti incassate dai bianconeri, tre in più rispetto al Verona. Identico invece il numero di gol segnati: 31.

Se gli scaligeri hanno evitato la retrocessione diretta in B lo devono ad un discreto girone di ritorno, ma soprattutto al cambio in panchina. Con l’esordiente Marco Zaffaroni, che durante lo stop per i Mondiali è arrivato ad affiancare Salvatore Bocchetti (sprovvisto di patentino), la musica è cambiata: il Verona ha ricominciato a fare punti, riaprendo una corsa salvezza che dava l’impressione di essere già chiusa. Ai gialloblù, tuttavia, non è riuscita l’impresa. Nell’ultima giornata avrebbero dovuto vincere a San Siro contro un Milan senza più obiettivi ma la doppietta di Leao (3-1) negli ultimi minuti ha spezzato il loro sogno di salvarsi direttamente. Sconfitto anche lo Spezia una settimana fa e sempre fatali i minuti finali: il rigore di Dybala nel recupero ha regalato tre punti fondamentali alla Roma, in lotta per l’Europa, e condannato i bianconeri allo spareggio. Non è la prima volta che Spezia e Verona si ritrovano in una circostanza simile: nel 2007 si affrontarono nel playout dell’allora Serie C1 e ad avere la meglio, tra andata e ritorno, furono i liguri.

Spezia-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Lo Spezia arriva al match più importante della sua stagione con assenze importanti. Non c’è Gyasi, ammonito contro la Roma e squalificato. Stesso discorso per Amian, che nella gara dello stadio Olimpico è stato espulso. In dubbio anche il portiere Dragowski: in preallarme il vice Zoet. Senza contare poi i tanti assenti per infortunio: indisponibili Beck, Moutinho, Holm, Bastoni, Maldini e Caldara. Davanti dovrebbero giocare Nzola e Shomurodov.

Ha molti meno grattacapi Zaffaroni, costretto a fare a meno solo dei lungodegenti Henry e Lasagna. In difesa spazio a Cabal, sulla trequarti Ngonge e Verdi supporteranno Djuric.

Come vedere Spezia-Verona in diretta tv e in streaming

Spezia-Verona in programma domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Ci aspettiamo un’altra gara dominata dalla tensione e dalla paura di perdere, sulla falsariga della sfida dello scorso marzo. Entrambe vengono da un finale tutt’altro che positivo: nell’ultimo mese il Verona ha conquistato un solo punto, lo Spezia quattro. Le reti totali, tra due squadre che hanno chiuso con il terzo peggior attacco del torneo, dovrebbero essere meno di tre. I calci di rigore non sono un’ipotesi così remota.

Le probabili formazioni di Spezia-Verona

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Shomurodov, Nzola.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric.

Spezia-Verona: chi si salva? Spezia

Verona View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1