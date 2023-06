Eliteserien: i pronostici sulle partite di domenica 11 giugno

Eliteserien, dopo dieci giornate in testa al massimo campionato norvegese c’è il Bodo/Glimt: notizie e pronostici.

In Europa, tra i campionati in corso di svolgimento, c’è l’Eliteserien, la massima serie del calcio norvegese. Da quelle parti, come del resto avviene negli altri paesi scandinavi, d’estate non ci si ferma, per ovvii motivi climatici.

Nelle prime dieci giornate a fare la parte del leone è stato il Bodo/Glimt, salito agli onori della cronaca durante la prima edizione della Conference League per quel clamoroso 6-1 rifilato alla Roma di José Mourinho nella fase a gironi della terza competizione continentale (poi i giallorossi si vendicarono nei quarti di finale). I gialloneri, sempre allenati da Kjetil Knudsen, devono riscattare una stagione, la scorsa, che li ha visti arrivare soltanto secondi, lontanissimi dal Molde. Finora le cose stanno andando per il verso giusto: il Bodo è primo in classifica, non ha ancora perso una partita (9 vittorie e 1 pareggio) e vanta il miglior attacco del torneo con 29 reti, per una media di quasi tre gol a partita. Sono già 8 i punti di vantaggio sulla seconda, il sorprendente Brann. Contro l’HamKam, attualmente penultimo, dovrebbe arrivare senza problemi la decima vittoria consecutiva. Tra le inseguitrici c’è anche il Tromso, terzo a quota 17 punti. Gli uomini di Gaute Helstrup vanno forti soprattutto fuori casa, dove hanno conquistato 10 punti su 12 disponibili. E l’Aalesund, fanalino di coda del torneo, non dovrebbe rappresentare un’insidia credibile.

I pronostici sulle altre partite

Non dovrebbe mancare l’appuntamento con i tre punti neppure il Brann, che è reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite. La squadra di Eirik Horneland, tra le principali rivelazioni di questa prima parte di campionato, è una macchina da gol: se consideriamo pure quelli realizzati in coppa, in totale sono 28. Improbabile che il Lillestrom, che finora non è stato impeccabile in fase di non possesso, possa opporre resistenza.

Sono apparsi in ripresa, invece, i campioni in carica del Molde, protagonisti di un avvio stentato. Da fine maggio hanno inaugurato una lunga striscia di vittorie, che ora sono diventate cinque consecutive fra le varie competizioni. Striscia che non dovrebbe fermarsi nella trasferta con l’Odd BK, in un match da almeno tre reti complessive. Sfide movimentate, infine, anche quelle tra Stabaek e Rosenborg e Valerenga e Stromsgodset.

Possibili vincenti

Molde (in Odd BK-Molde, ore 17:00)

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-HamKam, ore 17:00)

Tromso o pareggio (in Aalesund-Tromso, ore 17:00)

Brann (in Brann-Lillestrom, ore 19:15)

Le partite da almeno un gol per parte

Sarpsborg-Viking, ore 17:00

Haugesund-Sandefjord, ore 17:00

Stabaek-Rosenborg, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Odd BK-Molde, ore 17:00

Bodo/Glimt-HamKam, ore 17:00

Valerenga-Stromsgodset, ore 17:00