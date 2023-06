Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di domenica 11 giugno

Brasileirao 2023, occhi puntati sul derby tra San Paolo e Palmeiras. Ma scende in campo anche il Flamengo: notizie e pronostici.

Non ci sono dubbi sul fatto che il match clou della nona giornata del Brasileirao 2023 sia il sentitissimo derby tra San Paolo e Palmeiras, che come ogni volta si prepara a far provare emozioni forti ai rispettivi tifosi. Lo Choque Rei – così viene denominata la stracittadina paulista – mette di fronte due squadre in salute, nonostante al momento siano separate da quattro punti in classifica.

Davanti c’è il Verdao, l’unica squadra che per ora è stata capace di rimanere in scia allo scatenato Botafogo, che ha iniziato col botto collezionando 7 vittorie e 2 sconfitte. Il Palmeiras invece è ancora imbattuto, ma non può guardare tutti dall’altro verso il basso perché ha fatto incetta di pareggi, addirittura nove in nove partite. Dopo la sconfitta rimediata con il Fortaleza in Copa do Brasil, la squadra allenata da Abel Ferreira ha inanellato due successi di fila: prima il 3-1 al Coritiba e poi, in settimana, l’importantissima vittoria ai danni del Barcelona di Guayaquil in Copa Libertadores, ottenuta nonostante uno svantaggio di due gol. Non sarà facile, tuttavia, portare via i tre punti dall’infuocato Morumbi. Il San Paolo ha sempre vinto nelle 4 gare giocate davanti al proprio pubblico ed arriva a questo derby in fiducia, in virtù del 5-0 rifilato giovedì al Tolima in Copa Sudamericana, roboante affermazione che gli ha permesso di ipotecare il primato.

Brasileirao 2023, il Flamengo ospita il Gremio

In tarda serata scende in campo anche il Flamengo: i campioni in carica del Sudamerica non perdono da cinque partite, sono quinti in classifica, ad un punto proprio dal loro prossimo avversario: il Gremio.

La squadra che da quest’anno può contare in attacco su un cannoniere come Luis Suarez ha vinto le ultime tre partite e al Maracana farà di tutto per dire la sua. I rossoneri di Jorge Sampaoli, che in settimana hanno battuto 2-1 gli argentini del Racing in Libertadores, rimangono favoriti in una gara potenzialmente spettacolare, da almeno tre gol complessivi. Difficile da decifrare invece la sfida tra America Mineiro, squadra imprevedibile, e l’Athletico Paranaense. I finalisti dell’ultima Copa Libertadores non stanno brillando e non è detto che escano dall’Arena Independencia con i tre punti in tasca. Vittoria probabile per l’Internacional contro un Vasco da Gama che non riesce a mettere fine ad un’emorragia di sconfitte. Gol in vista, infine, nella sfida tra Goias e Fluminense.

Possibili vincenti

America Mineiro o pareggio (in America Mineiro-Athletico Paranaense, ore 16:00)

Internacional (in Internacional-Vasco da Gama, ore 21:00)

San Paolo o pareggio (in San Paolo-Palmeiras, ore 21:00)

Flamengo (in Flamengo-Gremio, ore 23:30)

Le partite da almeno un gol per parte

Internacional-Vasco da Gama, ore 21:00

San Paolo-Palmeiras, ore 21:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Flamengo-Gremio, ore 23:30

Goias-Fluminense, ore 23:30