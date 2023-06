Tennis, bikini e curve che accoppiata: un bagno paradisiaco

Tennis, le sue curve pericolose hanno fatto girare la testa a migliaia di utenti: chi non vorrebbe unirsi ad un bagno insieme a lei?

Gli appassionati di tennis avranno ormai imparato a conoscerla. La meravigliosa giocatrice ha conquistato il web con il suo corpo mozzafiato e, oggi, può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 270 mila persone. Dopo giorno giorno sorprende i suoi followers con post e storie in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza. E qualche ora fa ha deciso di lasciare i fan a bocca aperta: davanti a quelle curve sarebbe impossibile altrimenti.

Negli scorsi mesi l’affascinante atleta ha catturato la curiosità dei tifosi apparendo in uno scatto in compagnia di uno dei campioni più amati di sempre: Rafael Nadal. La foto è diventata virale portando molti utenti a domandarsi chi fosse la meravigliosa donna accanto al tennista spagnolo. Quella di Paulina Antonella Blanco, d’altronde, è una bellezza che non passa mai inosservata

Solare, affascinante e dotata di un fisico statuario, è impossibile non notarla. Anche lei impegnata nel settore del tennis, è un’insegnante che collabora con l’ex giocatore Horacio de la Peña. Lo sport è il suo amore più grande e, oltre a fornire utili consigli agli aspiranti campioni, punta a condividere un messaggio che a cui tutti dovrebbero dare la giusta importanza, ossia la centralità della cura del proprio benessere con uno stile di vita sano.

Tennis, Paulina Blanco si gode le terme: il suo costume non lascia spazio alla fantasia

Paulina si occupa anche dell’organizzazione di eventi, di relazioni pubbliche e da qualche tempo a questa parte ricopre il ruolo di ambasciatrice di Rojabet, piattaforma dedicata alle scommesse. Sui social è riuscita a costruirsi un regno tutto suo, dove ogni giorno può contare sull’affetto di tantissimi utenti che la seguono nelle sue attività e che non si sono certamente lasciati sfuggire un dettaglio, ovvero la sua incredibile bellezza.

Oltre ad avere uno splendido viso, l’insegante ed influencer è dotata di un fisico scolpito: le foto che condivide sul suo profilo Instagram vengono puntualmente sommerse dai like e dai commenti dei followers, per i quali è impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta meraviglia. In questi giorni la bella Paulina si trova a San Pedro de Atacama (in Cile) e, dopo aver visitato la suggestiva Valle de la Luna, si è concessa del relax alle terme.

La foto che potete vedere qui sopra è stata scattata proprio nelle splendide acque di Pukara de Quitor. L’atleta, per l’occasione, non poteva non sfoggiare uno dei suoi sensualissimi bikini. Questo modello, in particolare, è piuttosto mini e lascia poco spazio alla fantasia. Il suo lato B ha steso tutti, scatenando le reazioni degli utenti.