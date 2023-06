Volley, cocco e curve a volontà: Maldive roventi

Volley, mentre la meravigliosa atleta si gode il suo soggiorno alle Maldive, il web è letteralmente in fiamme: tra curve e cocco, è impossibile mantenere la calma.

Negli anni si è fatta conoscere al pubblico per i traguardi raggiunti sul campo. La giocatrice ha iniziato a praticare la pallavolo all’età di 8 anni e, nel 1998, è entrata nel suo primo club in Serie C. Un anno fa ha annunciato il suo ritiro dalla competizioni, tuttavia sui social continua a far sognare i fan con scatti mozzafiato. Attualmente in vacanza alle Maldive, ha sorpreso i followers con una foto in cui le sue protagoniste sono le sue curve.

Nel 2004 la campionessa ha fatto il suo ingresso in massima stagione. Veronica Angeloni è passata dalla Carraresa, nella quale ha militato per tre anni, al Chieri, con cui si è aggiudicata una Top Teams Cup. Dopo aver passato un stagione nell’Asynel di Novara – guadagnandosi una Supercoppa italiana, oltre ad un’altra Top Teams Cup – è tornata al Chieri, per poi passare al Vicenza.

A questa hanno fatto seguito team come il River di Paicenza, l’IHF di Frosinone e il Saint-Raphael in Francia. Nel 2021 è arrivata la volta della Savino Del Bene. In Serie A1, ha vinto la Challenge Cup e la COppa CEV affermandosi come una delle atlete più apprezzate del Paese. Fino al suo ritiro una volta conclusa la stagione 2022-2023. Oggi la giocatrice ha 36 anni e, sebbene sia uscita dalle scene, non smette di essere seguitissima sui social.

Volley, irresistibile Veronica Angeloni: la foto in bikini conquista tutti

Dietro a tanta popolarità online c’è sicuramente il fascino che ha sempre contraddistinto l’atleta dotata di una bellezza unica e di un fisico statuario che lei stessa, tra uno scatto e l’altro, mette spesso in bella mostra. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 190 mila persone e ogni giorno interagisce con i suoi followers condividendo le sue giornate e le sue passioni.

La pallavolo non è l’unico amore di Veronica. Come si può leggere nella sua bio, è una fan accanita del mondo del beauty. I suoi post ne sono una prova: l’atleta appare sempre in forma raggiante, mentre sfoggia i suoi incantevoli look riscuotendo sempre apprezzamenti dagli utenti. E la foto che vi proponiamo non è sicuramente da meno.

Al momento la bella giocatrice si trova nelle Maldive, dove si sta godendo un soggiorno all’insegna di sole, mare, relax e – a quanto pare – cocco. Nello scatto, infatti, è possibile vederla mentre ne sorseggia il latte da metà noce. Il panorama alle sue spalle è fantastico, ma ad attirare l’attenzione degli utenti ci hanno pensato le sue bellissime curve. Veronica, infatti, indossa un bikini che le sta alla perfezione: davvero irresistibile.