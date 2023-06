Tennis, medaglia al fascino: nella top 10 delle atlete più belle c’è anche lei

Tennis, questo sì che è il giusto tributo alla sua incredibile bellezza: è finita dritta nell’esclusiva top ten.

Gli occhi di ghiaccio e un corpo da urlo. Un talento smisurato e una grandissima voglia di farcela e di scalare la classifica mondiale femminile. Ecco chi è, in estrema sintesi, Sem Wensveen, la tennista dei Paesi Bassi che si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie ad un profilo Instagram veramente irresistibile e ricco di contenuti da non perdere.

Ha iniziato a giocare all’età di 5 anni e, da allora, non ha più smesso. Nel suo Paese è considerata uno degli astri nascenti del tennis e sono tutti in attesa di scoprire se riuscirà effettivamente a soddisfare le aspettative dei tifosi. Di certo, ora come ora, c’è “solo” che sui social ha già riscosso un successo incredibile e che avrebbe una foltissima platea di sostenitori pronti a supportarla, qualora dovesse effettivamente approdare nel circuito maggiore e schizzare in cima al ranking Wta.

In attesa che si affermi tra le migliori giocatrici al mondo, Sem si gode la sua popolarità sui social. Chiunque si imbatta nel suo profilo Instagram ne resta folgorato e la cosa, per la verità, non ci sorprende neanche un po’. La Wensveen è una delle tenniste più belle in assoluto e non siamo solo noi a pensarlo e a dirlo: lo sostiene anche una prestigiosissima classifica per mezzo della quale, proprio ieri, l’atleta è stata “incoronata”.

Tennis, il giusto tributo alla sua bellezza: perché Sem Wensveen se lo merita

Siete curiosi di scoprire di quale classifica stiamo parlando e in che modo Sem si sia guadagnata un posto al suo interno? Allora procediamo con ordine e iniziamo col dire che la tennista occupa la sesta posizione nella classifica delle 10 atlete più belle dei Paesi Bassi secondo la rivista mensile britannica For Him Magazine 500.

Ci sono molte altre sportive degne di nota, in questa top ten, ma non v’è dubbio sul fatto che lei, col suo fascino magnetico, sia una delle più attraenti in assoluto. E lo sa bene il popolo dei social, che la riempie di complimenti e di cuori ogni qualvolta la splendida Sem condivide sulle piattaforme social un nuovo scatto o video. Peccato solo che accada di rado, ma tant’è: quel poco che posta ce lo faremo bastare.