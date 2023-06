I pronostici di giovedì 8 giugno: Mondiale U20, Libertadores, Serie C

I pronostici di giovedì 8 giugno: ci sono le semifinali dei Mondiali Under 21 e dei playoff di Serie C, in campo anche la Coppa Libertadores.

In attesa della finale di Champions League tra Manchester City e Inter che metterà la parola fine alla stagione aprendo poi il capitolo delle nazionali, questo giovedì non mancano le partite di calcio in giro per il mondo.

C’è l’Italia U20 che va a caccia della finale sfidando la Corea del Sud e si giocano anche le partite dei gironi di Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. In Italia invece riflettori puntati su Serie B e Serie C con tre belle sfide playoff in programma.

Pronostici altre partite

Cagliari e Bari si affrontano all’andata con la squadra di Ranieri che per via del regolamento deve provare a centrare la vittoria stasera per avere maggiori possibilità di promozione in Serie A essendo finito dietro agli avversari nel corso della regular season.

In Serie C promette spettacolo la sfida tra Pescara e Foggia: dopo il 2-2 dell’andata i due esperti allenatori Zdenek Zeman e Delio Rossi sono pronti a sorprendere anche in questo match di ritorno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Cagliari vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Cagliari-Bari, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Sao Paulo (in Sao Paulo-Deportes Tolima, Coppa Sudamericana, ore 19:00)

• Italia U20 (in Italia U20-Corea del Sud U20, Mondiale U20, ore 23:00)

• Aucas (in Flamengo-Racing Club, Coppa Libertadores, ore 02:00)

• San Lorenzo (in San Lorenzo-Palestino, Coppa Libertadores, ore 02:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sparta Rotterdam-Twente, Eredivisie, ore 20:00

• Pescara-Foggia, Serie C, ore 20:30

• Flamengo-Racing Club, Coppa Libertadores, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Austria Lustenau-Austria Vienna, Austria Bundesliga, ore 17:00

• Trollhättan-Ahlafors IF, Coppa di Svezia, ore 18:00

• Pescara-Foggia, Serie C, ore 20:30

Il “clamoroso”

Twente vincente e almeno un gol per squadra (in Sparta Rotterdam-Twente, Eredivisie, ore 20:00)