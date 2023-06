Pescara-Foggia, playoff Serie C: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Pescara-Foggia è una partita valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C e si gioca giovedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Quattro gol complessivi e perfetta parità in vista di un match di ritorno che si preannuncia di fuoco. Chi si attendeva una buona dose di spettacolo nella semifinale d’andata tra Foggia e Pescara – leggasi anche Delio Rossi contro Zdenek Zeman, due tra i tecnici più iconici del calcio italiano che in passato hanno peraltro allenato su entrambe le panchine – non è rimasto deluso. La gara dello “Zaccheria” è terminata con un pirotecnico 2-2.

Decisiva sarà la sfida dello stadio “Adriatico”, in cui biancazzurri e rossoneri si giocano un’intera stagione. Nella Final Four, infatti, non conta più il piazzamento in classifica. In caso di parità di punteggio dopo i novanta minuti regolamentari sono previsti tempi supplementari ed eventualmente rigori. Il Pescara avrà dunque l’unico vantaggio di poter giocare il ritorno davanti al proprio pubblico. Gli uomini di Zeman domenica scorsa erano riusciti a ribaltare un Foggia che era partito fortissimo, trovando la rete dell’1-0 dopo appena due minuti di gioco con Petermann. Gli abruzzesi hanno pareggiato a metà primo tempo con un rigore di Rafia, rimontando poi i Satanelli ad inizio ripresa con il solito Lescano. Dell’ex Venezia Bjarkason invece il gol del definitivo 2-2 che rimanda tutto al match di ritorno. Pescara che, grazie al terzo posto conquistato in regular season, ha disputato finora solo due turni di playoff, contro Virtus Verona ed Entella.

Cinque gare, compresa quella con il Foggia, in cui il numero dei gol complessivi non è mai stato inferiore a tre. I rossoneri invece hanno debuttato quasi un mese fa nella postseason, eliminando Potenza e Audace Cerignola e facendo l’impresa contro il più quotato Crotone.

Zeman ritrova tre pedine importanti come Palmiero, Milani e Brosco, squalificati nella sfida dello “Zaccheria”. Per il resto, nessuna defezione per l’allenatore boemo. Dall’altro lato invece Rossi deve fare a meno di Di Noia e Kontek, squalificati, oltre che degli infortunati Odjer, Nobile e Beretta. In attacco dovrebbero giocare Ogunseye e Peralta.

Come vedere Pescara-Foggia in diretta tv e in streaming Pescara-Foggia, in programma giovedì alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire questa sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre vedere la gara tra Pescara-Foggia anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Il pronostico

Si profila un match aperto e verosimilmente equilibrato come quello dell’andata. Non danno punti di riferimento neppure le due gare di regular season, vinte entrambe 4-0 dalla squadra che giocava in trasferta. Probabile che anche in quest’occasione si vedranno tanti gol, almeno tre complessivi. I tempi regolamentari potrebbero finire ancora in parità.

Le probabili formazioni di Pescara-Foggia

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Gozzi; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Ogunseye, Peralta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2