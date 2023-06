Cesena-Lecco, playoff Serie C: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Cesena-Lecco è una partita valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C e si gioca giovedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Nella Final Four la posizione di classifica occupata a fine campionato diventa irrilevante ma a spingere il Cesena verso la finalissima dei playoff di Serie C ci penserà un “Manuzzi” prossimo al tutto esaurito. Obiettivo vicino per i bianconeri di Mimmo Toscano, tecnico che di promozioni dalla B alla C in passato ne ha conquistate parecchie e dunque sa come si fa.

La formazione romagnola riparte dalla preziosa vittoria per 2-1 ottenuta domenica scorsa a Lecco: nella trasferta lombarda le cose si sono messe subito in discesa, con il rigore – assegnato dall’arbitro dopo segnalazione del Var, strumento utilizzato per la prima volta in Serie C – realizzato da Mercadante dopo appena nove minuti di gioco. Il raddoppio di Prestia è arrivato invece poco prima di rientrare temporaneamente negli spogliatoi. Il Cesena, tra le squadre più solide dei tre gironi in fase di non possesso, ha rischiato poco o nulla ma ha finito per subire gol sull’unica vera azione da gol dei blucelesti, che a metà ripresa hanno ridotto lo svantaggio, tenendo in vita le loro speranze di qualificazione.

Il Lecco dovrà vincere almeno con un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori – da questo momento infatti non conta più il piazzamento in classifica – e per gli uomini di Luciano Foschi non sarà semplice andare a vincere in casa di una squadra che davanti ai propri tifosi quest’anno ha rimediato solo tre sconfitte.

E che soprattutto non perde da ben 25 partite, tra regular season e playoff. Fuori casa il Lecco ha fatto l’impresa nel turno precedente con il Pordenone, battuto 3-1, ma in campionato il rendimento esterno dei blucelesti nel complesso ha lasciato a desiderare. Foschi e i suoi in trasferta hanno perso otto volte ed incassato la bellezza di 30 gol.

Come vedere Cesena-Lecco in diretta tv e in streaming Cesena-Lecco, in programma giovedì alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’app sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Potranno assistere alla gara in programma allo stadio “Manuzzi” di Cesena anche gli abbonati Sky (canale 253).

Il pronostico

Imbattuto dallo scorso febbraio, il Cesena dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta e strappare un pass per la finalissima, dove affronterebbe la vincente tra Pescara e Foggia. I romagnoli, che già domenica hanno confermato la propria superiorità, lasceranno verosimilmente l’iniziativa al Lecco per poi far male in contropiede. Non è da escludere, tuttavia, che gli ospiti segnino almeno un gol come all’andata.

Le probabili formazioni di Cesena-Lecco

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante; Bumbu; S. Shpendi, Corazza.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Enrici, Bianconi, Celjak; Lepore, Lakti, Zuccon, Girelli, Giudici; Buso, Pinzauti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1