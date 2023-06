Calciomercato Inter, addio Onana: destinazione scelta ed erede trovato

Calciomercato Inter, l’addio di Onana sembra ormai essere certo: destinazione trovata ed erede pronto per la porta nerazzurra

Tra due giorni l’Inter si giocherà la partita più importante della sua stagione. La finale di Champions League contro il Manchester City. E qualcuno ci crede alla vittoria dei nerazzurri, uno su tutti Adriano, che ha deciso di giocare 2mila euro sulla possibile affermazione dei nerazzurri.

Ma oltre il match, in Italia, e soprattutto per quanto riguarda i bookmaker, impazza il calciomercato quello che per forza di cose dovrà vedere protagonista la squadra di Simone Inzaghi in questi mesi. Ci potrebbero essere diversi movimenti, non sono tra i giocatori che appunto sono di movimento, ma anche tra i pali la sensazione è che si possa cambiare qualcosa. Sì, Onana, preso a parametro zero la scorsa estate, solamente dopo una stagione che definire esaltante è dire poco, potrebbe lasciare Milano per volare in Inghilterra permettendo a Marotta di piazzare una plusvalenza enorme, da capogiro. Non c’è solo il Chelsea sulle tracce dell’estremo difensore che ha sfilato il posto ad Handanovic – un altro che lascerà alla fine dell’anno – ma anche il Manchester United secondo i quotisti Sisal. E sarebbero proprio i Diavoli Rossi i favoriti.

Calciomercato Inter, già trovato l’erede di Onana

Il passaggio del portiere al Manchester United infatti è dato a 2,50 volte la posta. Una quota davvero bassa pensando a quello che è il contratto del giocatore e soprattutto tenendo in considerazione che anche i Blues ci hanno messo gli occhi addosso. Quindi la destinazione sarebbe già stata scelta.

E l’Inter di conseguenza un portiere lo dovrà trovare, ma anche in questo caso, viste anche le voci di mercato che sono circolate in queste ore, non dovrebbero esserci dubbi. Così come non hanno dubbi nemmeno i quotisti della Sisal, che vedono in Vicario l’erede scelto. Il portiere dell’Empoli contro la Lazio ha praticamente salutato il proprio pubblico, non nascondendo l’emozione, ma dopo un0’annata del genere il cambio di maglia è praticamente scontato. Sì, dovrebbe essere lui il prossimo portiere dell’Inter.