Manchester City-Inter, il grande ex ci crede: scommessa pesante sul “2”

Manchester City-Inter, il grande ex della partita crede nel colpaccio della squadra di Simone Inzaghi. Scommessa pesante sul 2 finale

L’ultimo atto della stagione si gioca sabato sera, in Turchia, a Istanbul, e vede di fronte il Manchester City di Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi. Una sfida che, sulla carta, sembra avere una grande favorita che è la squadra inglese, ma le finali sono finali, e tutto realmente può succedere.

E lo abbiamo visto che ieri sera, nella gara che metteva in palio la Conference League tra West Ham e Fiorentina. La squadra di Italiano ha dominato per larghi tratti del match ma alla fine, per un errore difensivo evitabile – non si può difendere a 50metri dalla porta al minuto 90 – ci ha rimesso le penne. Ora, tutti noi facciamo il tifo per l’Inter, anche perché non possiamo pensare, come calcio italiano, di perdere tutte e tre le finali visto che prima è toccato pure alla Roma. E chi ci crede realmente che l’Inter possa riuscire nel colpo grosso è un grande ex della squadra nerazzurra, uno che San Siro in alcune occasioni con alcune giocate lo ha fanno venire giù. Parliamo dell’attaccante brasiliano Adriano, l’Imperatore, come era soprannominato da queste parti, che come ha fatto vedere sui propri canali social ha deciso di investire una bella somma sulla vittoria della squadra milanese.

Manchester City-Inter, la scommessa di Adriano

Sì, Adriano, ha deciso di giocare la bellezza di 2mila euro sulla vittoria entro i 90minuti dell’Inter. E vedendo la quota, che tocca sette volte la posta, la vincita potrebbe regalare la bellezza di 14mila euro. Un vero e proprio colpo.

Ora, noi ci crediamo anche perché il calcio può regalare sempre delle sorprese e soprattutto perché non possiamo pensare che le squadre italiane possano perderle tutte e tre. Quindi anche la cabala può venire in aiuto in questo caso. Nessuno ci crede, all’apparenza, alla fortuna, o alle statistiche, ma tutti ci pensano, o la vogliono. Insomma, forza Inter, non solo per Adriano, ma per tutto il calcio italiano.