Cagliari-Bari, playoff Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Bari è un match valido per l’andata della finale playoff di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una doppia finale da urlo. Non poteva esserci epilogo migliore per questi playoff di Serie B. Sì, all’appello manca il Parma, il club più blasonato della cadetteria, ma Cagliari e Bari, due piazze caldissime ed affamate di calcio che nella loro storia vantano rispettivamente 42 e 30 partecipazioni alla massima serie, non sono certo da meno.

I rossoblù hanno cambiato marcia dall’arrivo di Claudio Ranieri ed ora sono a 180 minuti dal ritorno immediato in A, persa lo scorso anno all’ultima giornata. Per i pugliesi invece sarebbe la chiusura di un cerchio: è dalla stagione 2010-11 che non partecipano al massimo campionato ed in questi lunghi 12 anni hanno dovuto pure fare i conti con un doloroso fallimento. Saranno i Galletti di Michele Mignani, a caccia della seconda promozione consecutiva – lo scorso anno militavano in Serie C – ad avere un vantaggio significativo: in caso di parità di punteggio al termine delle due sfide, infatti, non ci saranno supplementari e rigori ma sarà promossa la squadra che si è classificata meglio in regular season, in questo caso il Bari, arrivato dietro a Frosinone e Genoa. Partiti direttamente dalla semifinale, i biancorossi una settimana fa sono stati capaci di rimontare il Sudtirol davanti agli oltre 50mila spettatori del San Nicola. La gara d’andata era terminata 1-0, motivo per cui gli uomini di Mignani dovevano necessariamente vincere con almeno un gol di scarto. Gol che è arrivato a 20 minuti dalla fine con il subentrato Benedetti, nonostante la compagine pugliese fosse rimasta in 10 per l’espulsione di Ricci.

Bari in A con due pareggi

Sudatissima anche la qualificazione del Cagliari. Decisivo il rocambolesco 3-2 al Parma nella gara d’andata: sotto di due gol nel primo tempo, i sardi non si sono persi d’animo, finendo per ribaltare gli emiliani con il solito Lapadula ed una doppietta di Luvumbo.

In Emilia la squadra di Ranieri si è poi potuta permettere il lusso di gestire e controllare la gara, impedendo agli uomini di Pecchia (0-0) di segnare quel gol che avrebbe riaperto tutto. L’ultimo precedente tra le due squadre risale a febbraio: al San Nicola finì 1-1, Lo scorso settembre furono invece i biancorossi ad espugnare 0-1 l’Unipol Domus, anche se quello era un Cagliari completamente diverso, ancora non rigenerato dalla cura Ranieri.

Cagliari-Bari: le ultime notizie sulle formazioni

La preoccupazione più grande di Ranieri si chiama Lapadula. Il centravanti italo-peruviano è uscito malconcio dall’ultima gara con il Parma ma dovrebbe stringere i denti e ricomporre la coppia d’attacco con Luvumbo. Non ci sarà Dossena in quanto squalificato.

Nel Bari toccherà a Mazzotta a prendere il posto dello squalificato Ricci, mentre sulla trequarti Folorunsho potrebbe nuovamente partire dalla panchina. In attacco sono sicuri di una maglia da titolare Cheddira ed Esposito. Possibile chance per Morachioli.

Come vedere Cagliari-Bari in diretta tv e in streaming

Cagliari-Bari è in programma giovedì alle 20:30 all’Unipol Domus di Cagliari. La gara si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Entrambe viaggiano sulle ali dell’entusiasmo ed è molto difficile individuare un chiaro favorito, nonostante a livello di qualità della rosa ma soprattutto esperienza il Cagliari sembra avere qualcosa in più. I sardi, obbligati a vincere per non essere poi costretti a farlo in un San Nicola già esaurito, davanti al proprio pubblico sono imbattuti da ben 17 gare, sebbene abbiano sempre incassato almeno un gol nelle ultime quattro. Dovrebbero evitare la sconfitta anche stavolta, in un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bari

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Esposito, Morachioli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1