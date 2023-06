Tennis, troppo bella per essere vera: è impallidita pure la Tour Eiffel

Tennis, è talmente bella da aver fatto addirittura sfigurare l’imponente Tour Eiffel: così ha stregato Parigi e i social network.

I tennisti, si sa, di tempo libero non è che ne abbiano in abbondanza. Ed è per questo che qualche anno fa Taylor Fritz aveva ben pensato di scaricare un’app di incontri e di cercare l’anima gemella attraverso lo schermo del suo smartphone. Il tutto nel bel mezzo della pandemia da Covid-19.

Sì, è iniziata proprio così una delle storie d’amore più belle del circuito, quella tra il tennista statunitense, che nel 2022 ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, e una nota influencer e youtuber del Minnesota. Il suo nome è Morgan Riddle e ha, provate a dire il contrario, le sembianze di un angelo. La pelle di porcellana e i capelli biondissimi, uniti ad un fisico semplicemente spettacolare, fanno di lei una ragazza incantevole. Dire che Fritz abbia avuto fortuna ad imbattersi in lei tramite quell’app sarebbe, quindi, un vero e proprio eufemismo.

La dolce Morgan è ormai parte integrante della sua vita frenetica e densa di emozioni. Segue Taylor ovunque vada, continuando a fare contestualmente il suo lavoro. Ha trovato il modo di trasformare le trasferte in giro per il mondo nell’oggetto dei suoi video, promuovendo al tempo stesso la bellezza del tennis. Non ci stupisce affatto, perciò, che i suoi video siano cliccatissimi e che facciano boom di visualizzazioni.

Tennis, questa wag sembra un angelo

Tutti i suoi contenuti, per la verità, riscuotono sempre un grande successo. Sia perché sono interessanti – Morgan è bravissima a gestire il suo account Instagram e a renderlo appetibile agli occhi dei follower – e sia perché la bellezza sconvolgente di lady Fritz è di certo un valore aggiunto.

La bella wag del Minnesota si trova adesso a Parigi, dove sta per iniziare la seconda settimana del Roland Garros. Lo statunitense è stato eliminato nella giornata di sabato da Francisco Cerundolo, ragion per cui la coppia lascerà la Francia a breve. Partiranno poi alla volta di Stoccarda per il Boss Open, l’Atp 250 sull’erba che sancirà anche il ritorno in campo di Matteo Berrettini.

Prima di salutare Parigi, però, l’incantevole Morgan doveva necessariamente fare una cosa: farsi immortalare con la mitica Tour Eiffel alle spalle. Lo ha fatto, e la foto che ne è scaturita è semplicemente deliziosa. La Riddle sfoggia un abito bianco ampio ma cortissimo, in contrasto con gli stivali di pelle neri alti fino al ginocchio. Un look supersexy che, inutile rimarcarlo, non è di certo passato inosservato.