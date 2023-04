Tennis, che collezione: sono uno più sexy dell’altro

Tennis, una collezione da urlo. Per i tifosi è impossibile sceglierne uno preferito: i look sfoggiati nell’ultimo video sono uno più sexy dell’altro.

La meravigliosa wag non si è limitata a conquistare il tennista statunitense, il quale nelle scorse settimane ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero cinque: ha fatto breccia nel cuore di milioni di tifosi, ormai affezionati a lei. Sui social – dove è seguita da oltre 100 mila followers – ha recentemente mostrato i suoi look per assistere agli eventi sportivi a cui partecipa il fidanzato. Gli outfit sono uno più sexy dell’altro.

La storia d’amore tra Taylor Fritz e Morgan Riddle è sbocciata tre anni fa. I due si sono conosciuti attraverso un’applicazione di incontri durante la pandemia di Covid-19. Dopo essersi scambiati i primi messaggi, hanno dato inizio alla loro frequentazione e ora formano una splendida coppia.

Il tennista – considerato uno dei più promettenti della sua generazione – ha totalmente perso la testa per la compagna. La relazione con Morgan sembrerebbe avergli dato la giusta carica per la sua recente ascesa nel ranking mondiale. Nel mese di febbraio, infatti, si è classificato al quinto posto dopo aver vinto gli Indian Wells, il torneo Rothesay International e l’ATP di Tokyo alla fine del 2022.

Tennis, Morgan Riddle fa faville con i suoi look

Questa non è la prima volta che Taylor attira l’attenzione della cronaca rosa. Nel 2016 il giocatore era finito al centro dei rumors per via della sua relazione con la collega Raquel Pedraza, con la quale si è sposato da giovanissimo. Nel 2020 hanno deciso di prendere due strade separate e, successivamente, si è fidanzato con la sua attuale compagna.

View this post on Instagram A post shared by Morgan Riddle (@moorrgs)

Morgan è un’influencer e youtuber con un grandissimo seguito sui social, dove condivide soprattutto la sua passione per i viaggi e la moda, sfoderando ogni volta look da capogiro. Per i tifosi è una delle wag più affascinanti del momento e lei stessa non perde mai occasione per stuzzicare le loro fantasie. Solamente negli scorsi giorni ha condiviso un video che, su Instagram, è stato sommerso dai commenti dei followers entusiasti.

Nella clip ha voluto mostrare i suoi look per assistere agli avvenimenti sportivi più importanti. Australian Open, Wimbledon, French Open, US Open: l’influencer è riuscita a trovare gli outfit perfetti per ogni torneo, sfoggiando tutto il suo fascino. Scegliere solo un look è impossibile. Morgan è dotata di una bellezza irresistibile e gli outfit della sua collezione sono uno più sexy dell’altro.