I pronostici di lunedì 5 giugno: Bundesliga, Allsvenskan, Superettan

I pronostici di lunedì 5 giugno: c’è il ritorno dello spareggio di Bundesliga, si giocano anche i campionati svedesi Allsvenskan e Superettan.

Si sono conclusi ieri gli ultimi due principali campionati europei mancanti all’appello, ovvero la nostra Serie A e la Liga spagnola. Ci sarà però ancora una coda, con lo spareggio retrocessione tra Verona e Spezia che hanno chiuso il campionato a pari punti in terzultima posizione. Ultimo capitolo oggi in Germania con lo spareggio tra la terzultima di Bundesliga e la terza di Zweite Liga.

All’andata ha vinto in modo molto netto lo Stoccarda, che sembra avere definitivamente affossato l’Amburgo che nella regular season era stato beffato negli ultimi minuti dalla rimonta del Darmstadt. La rimonta appare impossibile, ma l’Amburgo giocherà all’attacco a caccia del miracolo ecco perché i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Svezia e Irlanda: vittorie con possibile goleada in arrivo per Malmo e Dundalk contro Degerfors e UCD. Si gioca anche un posticipo in Brasile con il Flamengo che ha le carte in regola per battere a domicilio il Vasco da Gama in una partita da almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Stoccarda vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Amburgo-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Dundalk (in Dundalk-UCD, Irlanda Premier Division, ore 18:00)

• Malmo FF (in Malmo FF-Degerfors, Allsvenskan, ore 19:10)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Dundalk-UCD, Irlanda Premier Division, ore 18:00

• Malmo FF-Degerfors, Allsvenskan, ore 19:10

• Amburgo-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Amburgo-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

• Guabira-Universitario De Vinto, Bolivia Apertura, ore 21:00

Il “clamoroso”

Flamengo vincente e almeno un gol per squadra (in Vasco da Gama-Flamengo, Brasileirao, ore 01:00)