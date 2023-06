Gratta e Vinci, moltiplicatore indigesto: beffa finale al Tutto per Tutto

Gratta e Vinci, il moltiplicatore in questo caso è indigesto e la delusione è stata veramente tanta. Ecco quello che è successo ad una signora a Roma

C’è sempre una bella sensazione quando, grattando un tagliando che hai comprato, tra i numeri vincenti c’è anche un numero di quelli che hai tu. In quei momenti, soprattutto se prima decidi di giocare solamente con i numeri e magari tenere per dopo la somma, si pensa di tutto. Anche alla grande vincita.

Poi molto spesso succede che hai vinto quello che hai investito e poco di più. Ma realmente chi compra un biglietto del Gratta e Vinci lo fa solamente per quella sensazione di speranza che sale in maniera incredibile nel momento che vi abbiamo raccontato. Immaginate poi se beccate un moltiplicatore, un X10 ad esempio, e avete nei vostri numeri la possibilità di moltiplicare per la bellezza di dieci volte la vincita. Nella peggiore delle ipotesi, in questo caso, potrete vincere dieci volte l’importo investito. Ed è stata proprio la peggiore delle ipotesi che ha lasciato con l’amaro in bocca una signora romana, di 86 anni, che ha comprato un Tutto per Tutto e che ha visto proprio questo.

Gratta e Vinci, con in Tutto per Tutto vince solo 50euro

“La delusione della signora, raccontano i titolari del bar, è stata tanta perché non aveva mai vinto prima e stavolta credeva di aver fatto finalmente un bel colpo” spiega il sito Agimeg che ha riportato la notizia. E sì, tutti noi ci saremmo rimasti male.

Il Gratta e Vinci in questione infatti regala la possibilità dei moltiplicatori e in quella del X10 la signora ha trovato un suo numero il 36. Bastava trovare chissà, il 50euro, per vincerne cinquecento o magari chissà, anche sperare nella vincita massima che in questo caso di è di 500mila euro. Ma non è successo niente di tutto questo: la donna infatti ha trovato sotto il suo numero 5 euro, che moltiplicati per dieci portano ad aver 50euro. Insomma, un’altra delusione come quella che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa quando con il Miliardario è stato trovato il lingotto – quello che permette di portare a casa tutte le vincite presenti nel tagliando – che ha regalato pochissimi soldi rispetto a quelli che ognuno si immagina. Niente, quando deve andare così va così. C’è davvero poco o nulla da fare.