Udinese-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Juventus è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Si conclude a Udine un campionato tormentato ma anche una una settimana agrodolce per la Juventus, che martedì scorso ha scelto la strada del patteggiamento per chiudere definitivamente i conti con la giustizia sportiva. Soltanto un’ammenda di poco più di 700mila euro per il club bianconero: evitato il rischio di una nuova penalizzazione, visto che il filone della “manovra stipendi” avrebbe potuto portare a sanzioni ben peggiori.

Resta in ogni caso una stagione insoddisfacente per la squadra di Massimiliano Allegri: in attesa di capire quale sarà il futuro del tecnico livornese, se verrà confermato o meno, alla Continassa attendono con una certa ansia la decisione della Uefa, che ormai da tempo porta avanti un’indagine parallela a quella della Procura Figc. Ed entro giugno potrebbe decidere di escludere i bianconeri dalle prossime competizioni internazionali, rendendo così “inutile” il piazzamento della Vecchia Signora tra le prime sette del campionato. Nonostante i 10 punti di penalizzazione, infatti, la Juventus è al momento settima ma dopo gli ultimi novanta minuti di Serie A potrebbe ritrovarsi al quinto posto se dovesse espugnare la Dacia Arena e contemporaneamente Roma e Atalanta, le due squadre che le stanno davanti, perdessero entrambe. I giallorossi di Mourinho hanno un punto in più e sono impegnati con lo Spezia, ancora in lotta per la salvezza. La Dea di Gasperini invece è a +2 e se la vedrà con un Monza senza obiettivi realistici. Tutto diventerebbe vano, tuttavia, se a Nyon decideranno di usare la mano pesante e procedere con l’esclusione dall’Europa per 1 anno.

Quante incognite per la Juventus

Le ultime vicende, intanto, hanno inevitabilmente condizionato Bonucci e compagni, che in campionato hanno rimediato due sconfitte di fila contro Empoli (4-1) e Milan (0-1).

La Juventus non vince dallo scorso 14 maggio, mentre l’ultimo successo in trasferta risale ormai a un mese fa, quando ebbe la meglio in casa dell’Atalanta. Striscia negativa aperta anche per l’Udinese: i friulani, usciti pure dalla corsa all’ottavo posto – che potrebbe significare Europa in caso di esclusione della Juve – faticano a trovate delle motivazioni valide e nelle ultime tre giornate hanno perso con Fiorentina, Lazio e Salernitana. Assurda la sconfitta patita una settimana fa in Campania. In vantaggio di due gol, i bianconeri si sono fatti rimontare dai granata, finendo per subire la rete del definitivo 3-2 in pieno recupero dall’ex Troost-Ekong. L’Udinese non ha neanche più la possibilità di chiudere nella parte sinistra della classifica: non resta che provare a difendere il dodicesimo posto.

Udinese-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

L’Udinese chiude la stagione con un’infermeria affollatissima. L’emergenza è soprattutto in difesa, dove mancheranno all’appello gli infortunati Ebosse, Ehizibue, Ebosele, Masina e Becao, oltre agli squalificati Bijol e Zeegelaar. Sottil potrebbe dunque affidarsi a Guessand, con Walace che verrà adattato a difensore centrale. In attacco Thauvin a supporto di Beto.

Tante assenze anche per Allegri, che a Udine dovrà fare a meno di Vlahovic, Bremer, Pogba, Fagioli e De Sciglio. In dubbio anche Kean, infortunatosi in allenamento. A centrocampo potrebbe rivedersi Miretti, mentre davanti giocheranno Di Maria e Milik.

Come vedere Udinese-Juventus in diretta tv e in streaming

Udinese-Juventus è in programma domenica alle 21:00 alla Dacia Arena di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Udinese e Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Imbattuta in 11 delle ultime 12 trasferte giocate alla Dacia Arena, la Juventus di recente ha una tradizione favorevole contro l’Udinese. In nove degli ultimi 11 confronti i bianconeri piemontesi hanno segnato anche molte reti, 29, con una media di oltre due gol e mezzo a partita. La squadra di Allegri vorrà reagire dopo le due sconfitte con Empoli e Milan. Ma al tempo stesso i giocatori non vedono l’ora di archiviare questa stagione travagliatissima e contro i rossoneri hanno dimostrato pure di essere a corto di energie nervose. Un pareggio non è da escludere – l’Udinese è una di quelle che ne ha collezionati di più, 13 – in un match in cui le reti complessive potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Walace, Guessand; Pereyra, Lovric, Arslan, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

L'Udinese riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1