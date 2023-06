Villarreal-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Atletico Madrid è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ultima giornata serena, sia per il Villarreal che per l’Atletico Madrid, che non hanno nulla da chiedere alla propria stagione. O, per meglio dire, forse la squadra di Simeone qualcosa la potrebbe pure tentare. Sì, il sorpasso ai cugini del Real per chiudere al secondo posto, questo forse potrebbe fare la differenza in questi ultimi 90 minuti della stagione.

Una stagione che invece ha detto che il Villarreal la prossima annata giocherà in Europa League, senza dubbio, e che altrettanto senza dubbio chiuderà al quinto posto in classifica. Un ottimo cammino per il sottomarino giallo, che per un certo periodo ha anche sognato di piazzarsi al quarto posto, quello che avrebbe potuto dire Champions League, ma alcuni risultati altalenanti nella fase calda non hanno permesso di sperarci poi fino alla fine. Ma questo, è evidente, non toglie nulla a quanto fatto dalla squadra padrona di casa in questa stagione. Una stagione da ricordare per diverso tempo. E che potrebbe anche essere l’ultime di Reina: sì il portiere che poche settimane fa ha toccato quota 1000 presenze in carriera, potrebbe decidere di appendere i guanti al chiodo. Sembrerebbe pronto ad entrare nello staff di Luis Enrique. Ma vedremo.

In ogni caso questo match dovrebbe e potrebbe finire in parità. Sicuramente il Villarreal non ha la forza di vincere questa partita e occhio a quello che potrebbe succedere al Bernabeu: in caso di mancata vittoria del Real, l’Atletico, potrebbe anche accelerare.

Come vedere Villarreal-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Villarreal-Atletico Madrid è una gara valida per la trentottesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Un gol per squadra sicuro. Poi il risultato finale potrebbe dipendere da quello che succede a Madrid. Quindi, al massimo, una doppia opportunità pendente verso l’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Mandi, P Torres, A Moreno; Parejo, Capoue; Chukwueze, Baena, Pino; G Moreno

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Grbic; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Carrasco; Saul, Barrios, Koke, Griezmann; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1