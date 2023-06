Real Madrid-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Athletic Bilbao è una partita della trentottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tutti gli occhi del Bernabeu saranno su Karim Benzema. Non ci sono discussioni. Dopo 14 anni passati al Real Madrid il francese, che sembrerebbe avere un’offerta economicamente vantaggiosa (è un eufemismo) di 200milioni di euro per due anni dall’Arabia Saudita, potrebbe dire addio. Lui in settimana non ha chiuso ai saluti, e la sensazione è che quella di domenica possa davvero essere la sua ultima gara con la maglia madrilena.

Il match contro il Bilbao quindi passerà in secondo piano. Ma questo ovviamente non cambia quello che è il pronostico. Sì, la squadra di Ancelotti non ha nulla da chiedere alla propria stagione mentre gli ospiti cercano il settimo posto che vorrebbe dire Conference League (ma devono sperare in un passo falso dell’Osasuna), ma i campioni d’Europa in carica per un’altra settimana non hanno nessuna intenzione di salutare con una sconfitta. Anzi, il Real vuole vincere per chiudere al secondo posto in classifica e tenersi alle spalle l’Atletico di Simeone. Quindi, senza stare qui a girarci troppo intorno, una vittoria dei padroni di casa dovrebbe arrivare senza particolari problemi.

Anche perché il tecnico italiano dovrebbe mandare in campo la miglior formazione possibile, con il solo Modric – un altro che forse potrebbe salutare – che dovrebbe partire dalla panchina. Anche se nemmeno in questo caso è detta l’ultima parola. Le motivazioni pendono comunque, sempre, dalla parte degli ospiti. Ma di dubbi realmente non ce ne dovrebbero essere su chi si prenderà i tre punti alla fine dei novanta minuti.

Come vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Real Madrid-Athletic Bilbao è una gara valida per la trentottesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Vincerà il Real Madrid. In un march che regalerà anche almeno tre reti complessive. E occhio anche alla possibile, se non quasi certa, rete di Benzema che potrebbe salutare dopo oltre un decennio il Bernabeu. Sì, gli occhi di tutti, saranno puntati sul francese. Per il resto partita davvero scritta.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Athletic Bilbao

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

ATHLETIC BILBAO (4-3-3): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Sancet; Berenguer, Muniain, N Williams; I Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1