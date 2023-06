Parma-Cagliari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Cagliari è un match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B e si gioca sabato alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una partita pazza, che solamente le lacrime di Ranieri possono spiegare del tutto. Quanto successo all’andata tra Cagliari e Parma, con un ribaltone clamoroso da 0-2 a 3-2 rende l’idea di quello che è il calcio. Un gioco bellissimo, mai scontato. E menomale.

Nessuno, dopo l’uno-due ospite nel primo tempo credeva che la truppa isolana potesse riuscire nell’impresa: eppure Ranieri così come i suoi uomini in campo ci ha creduto fino alla fine. Fino all’ultimo secondo. E adesso parte favorito il Cagliari, che ha la possibilità nella trasferta di sabato di giocare per il doppio risultato. Un fattore determinante. Se poi ci mettiamo anche che la rosa della squadra dell’ex tecnico della Roma sembra nettamente superiore a quella di Pecchia, allora i giochi sono fatti. Sì, il Cagliari, oltre ad avere la possibilità di andare in finale è sicuramente quella squadra favorita in questi playoff.

Dite voi, tutto semplice? Macché: il Parma soprattutto in casa nella stagione regolare ha costruito il suo cammino con vittorie importanti. E venderà sicuramente cara la pelle. Ma il Cagliari, non solo fisicamente, ma anche mentalmente dopo il match di martedì sera, ha le carte in regola per poter uscire indenne dalla sfida del Tardini. In contropiede poi, con uno come Lapadula lì davanti, gli isolani possono colpire in qualsiasi momento, e sarà appunto determinante nelle sorti di questo match l’apporto della prima linea, che dovrà essere brava a lavorare da collante con la squadra cercando di difendere per quello che, senza dubbio, sarà un assalto immediato da parte del Parma.

Come vedere Parma-Cagliari in diretta tv e in streaming

Parma-Cagliari è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

In questo match le probabilità che entrambe le squadre riescano a trovare la via della rete sono belle importanti. Anzi, ci dovrebbero davvero riuscire. E poi potrebbe finire in pareggio, che manderebbe il Cagliari, quella che sembra la formazione più pronta, in finale. Sì, potrebbe finire in questo modo.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Osorio, Coulibaly, Cobbaut, Del Prato; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Vazquez.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1