Lecce-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Bologna è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Lecce si è definitivamente tirato fuori dall’aspra lotta per non retrocedere con un turno d’anticipo. Lo ha fatto grazie ad un rigore realizzato all’11esimo minuto di recupero dall’attaccante scuola Milan Colombo, mandando in estasi la tifoseria giallorossa accorsa in massa domenica scorsa in quel di Monza. La salvezza adesso è cosa fatta.

I salentini, dopo aver resistito per una partita intera in virtù di una solidissima prestazione difensiva, l’hanno spuntata allo scadere: pochi istanti prima avevano rischiato addirittura di passare in svantaggio e devono ringraziare l’errore dal dischetto del danese Gytkjaer – lo stesso che successivamente ha commesso il fallo di mano – se adesso possono regalarsi un fine settimana all’insegna della tranquillità ed iniziare già a programmare la prossima stagione. Lecce che avrebbe in realtà potuto esultare già da diverse settimane se non si fosse rilassato eccessivamente da febbraio in poi, pensando di avercela fatta. Gli uomini di Marco Baroni si sono “svegliati” solo nelle ultime giornate, quando erano ormai stati risucchiati nella bagarre. Ne sono usciti grazie al successo di Monza (0-1) ed anche ai due pareggi di fila contro la Lazio all’Olimpico ma soprattutto nello scontro diretto con lo Spezia.

Lecce salvo con un turno d’anticipo

Non avrà alcun valore per la classifica la gara con il Bologna, altra squadra che non ha più obiettivi da inseguire come il Lecce. I felsinei hanno lottato fino all’ultimo per l’ottavo posto, piazzamento che potrebbe garantire l’Europa in caso di squalifica della Juventus da parte dell’Uefa, ma il fisiologico calo delle ultime settimane li ha fatti uscire dalla corsa.

Gli uomini di Thiago Motta sono reduce da tre pareggi e una vittoria e non perdono da un mese, quando furono sconfitti in casa dell’Empoli. Da sottolineare la prova di carattere una settimana fa contro il Napoli campione d’Italia: sotto 0-2 ad inizio ripresa, i rossoblù sono stati capaci di rimontare, bucando la difesa partenopea prima con Ferguson – la grande rivelazione di questa stagione – ed infine con De Silvestri, che ha voluto dedicare il gol al compianto Sinisa Mihajlovic. La stagione del Bologna rimane in ogni caso positiva, anche se nel finale è venuta meno qualche motivazione. E l’ottimo tecnico italo-brasiliano, ammesso che decida di restare in Emilia, dovrà lavorare proprio su quest’aspetto.

Lecce-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

In clima di festa per la salvezza raggiunta, Baroni potrebbe decidere di dare spazio a gara in corso a qualche elemento che finora ha giocato poco. In attacco Colombo, decisivo contro il Monza, è in vantaggio nel duello con Ceesay: ai suoi lati ci saranno Strefezza e Banda. In mezzo, con Oudin e Blin, si rivedrà Hjulmand, ormai ripresosi dall’infortunio.

Solito 4-2-3-1 per Thiago Motta, che a differenza del suo collega deve fare i conti con tante assenze. Non ci sarà lo squalificato Dominguez, ma mancheranno all’appello anche gli indisponibili Soumaoro, Soriano e Kyriakopoulos. In mediana toccherà a Moro ad affiancare Schouten, con Orsolini, Ferguson e Barrow che avranno il compito di innescare Arnautovic.

Come vedere Lecce-Bologna in diretta tv e in streaming

Lecce-Bologna è in programma domenica alle 21:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Con la mente ormai sgombra, il Lecce dovrebbe tornare a segnare nel suo stadio: non c’è riuscito nelle ultime due partite contro Verona e Spezia, restando a secco di gol. Baroni, con la salvezza in tasca, adotterà un atteggiamento meno conservativo. Potrebbe venirne fuori una gara movimentata, da almeno una rete per parte, tra due squadre che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi e sono già focalizzate sulle vacanze. Il Bologna vince da tre partite di fila contro i giallorossi ed è rimasto imbattuto negli ultimi nove.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

Lecce-Bologna: chi vince? Lecce

Pareggio

Bologna View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1