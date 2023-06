Formula Uno, qualifiche GP Spagna: tv in chiaro, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP di Spagna: dopo Montecarlo motori ancora caldi per i piloti chiamati al secondo appuntamento di fila

A Montecarlo pochi giorni fa è arrivata un’altra prova di forza di Max Verstappen, non tanto per la gara condotta dal primo all’ultimo giro, ma soprattutto per la pole che si è preso mettendo ovviamente in riga tutti. Nemmeno quest’anno ci dovrebbero essere problemi per il pilota della Red Bull, che sì, guida una macchina quasi perfetta, ma lui è davvero un cannibale che non vuole lasciare nulla, ma proprio nulla, al caso.

E anche ieri nelle libere in Spagna, dove si corre in questo fine settimana, il campione del Mondo in carica ha dimostrato di essere ancora in palla, più che mai. E le Ferrari? Le rosse, che hanno apportato delle modifiche al design della macchina per cercare di migliorare le proprie prestazioni – anche se non hanno dato i frutti sperati – ha fatto vedere, almeno nelle prime libere, di esserci. O per lo meno per cercare di farlo. Intanto Lecerc e Sainz si sono messe dietro le Mercedes – ma non è che ci voglia tanto in questa stagione – e cercano di tenere botta alle Aston Martin, soprattutto quella di Alonso, che come al solito ha iniziato in sordina, ma che è pronta pomeriggio a dare ancora battaglia.

Insomma, si prospetta un altro fine settimana all’insegna del dominio Red Bull con tutti gli altri a giocare per le altre posizioni. Anche perché non solo Verstappen, ma anche Perez – dopo il weekend in naftalina nel Principato – ha il dente avvelenato e vuole rifarsi. Sarà dura per tutti.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp di Spagna sono in programma oggi, sabato 3 giugno, alle ore 16:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming.

Il pronostico

Il pronostico ovviamente, e purtroppo per le Ferrari, pende ancora una volta verso Max Versappen. Il pilota della Red Bull potrebbe prendere un’altra pole in questa stagione. E la sensazione è che ci possa essere la doppietta, con una prima fila tutta targata Red Bull. Leclerc e Sainz, addirittura, si potrebbero piazzare alle spalle di Alonso, nonostante il monegasco soprattutto nel giro secco ha dimostrato spesso e volentieri di essere forte. Ma lo strapotere del campione del Mondo è davvero sotto gli occhi di tutti.