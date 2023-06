Emma Raducanu felice e scarrozzata: l’amore viaggia in Porsche

Emma Raducanu si gode la pausa dal tennis a bordo della sua bella Porsche. Ma al volante c’è un autista d’eccezione…

Le ultime settimane non devono essere state affatto facili. Avrà già faticato a digerire l’idea di doversi fermare, figurarsi come possa sentirsi dopo aver subito non uno, ma ben tre interventi chirurgici. Per quanto il tennis possa mancarle – e immaginiamo che sia così – Emma Raducanu sembra essere in formissima.

Qualche giorno fa era in Messico per partecipare alla presentazione della nuova collezione della maison di cui è testimonial, ossia Dior. Dopodiché è tornata a Londra e anche lì ha iniziato a prendere parte ad una serie di eventi esclusivi, riservati solo alle celebrità del suo calibro. Di tempo per riposare non ne sta avendo molto, dunque, ma è innegabile che una boccata d’aria le ci volesse proprio. Ha un viso decisamente più rilassato e sorride come non mai, la bella tennista britannica. Merito anche, supponiamo, dei “fumi” dell’amore. Già, perché pare proprio che la campionessa dello Us Open 2021 abbia, adesso, un fidanzato: si chiama Carlo Agostinelli e lo avrebbe incontrato, così crediamo, proprio grazie a Dior.

Lui è il figlio della responsabile delle pubbliche relazioni della maison, motivo per il quale potrebbero essersi conosciuti proprio in questo contesto. Né lui e né lei hanno ancora confermato i rumors della stampa, ma resta il fatto che lui, che è un calciatore, continui a comparire in molti degli scatti che la Raducanu sta condividendo in questi giorni.

Emma Raducanu se la spassa tra Porsche e gallerie d’arte

Incluso quello dell’ultimo carosello postato su Instagram, una deliziosa collezione di foto che ci racconta per filo e per segno come Emma stia ingannando il tempo in attesa che sia ora, finalmente, di tornare in campo.

E benché il suo volto sia coperto potrebbe essere proprio lui, l’affascinante Carlo, il ragazzo che regge la sua borsa – rigorosamente Dior, s’intende – nella foto in cui lei sfoggia un grazioso abitino bianco. E potrebbe essere suo anche il braccio che tiene il volante della Porsche nel secondo scatto di questo carosello. Lei non può guidare, probabilmente, avendo il braccio ancora fasciato.

Può godersi il lusso sfrenato della sua prestigiosa auto, però, ed anche le gallerie d’arte che a quanto pare ha visitato in questi dolci giorni senza tennis. Se la sta spassando alla grande, insomma, la tennista britannica, innamorata e scarrozzata ovunque voglia. Non sappiamo ancora però quando potrà tornare in campo o, semplicemente, allenarsi. Tanto più che adesso è di nuovo senza coach, essendosi conclusa proprio nelle scorse ore la collaborazione con Sebastian Sachs.