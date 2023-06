I pronostici di giovedì 1 giugno: Serie B, Bundesliga, Eredivisie, Superettan

I pronostici di giovedì 1 giugno: c’è il ritorno dei playout di Serie B Brescia-Cosenza, spareggi anche in Bundesliga ed Eredivisie.

Giovedì di spareggi in Serie B, Bundesliga ed Eredivisie. Il campionato cadetto propone il ritorno del playout tra Brescia e Cosenza. La partita d’andata l’hanno vinta i rossoblù che hanno così due risultati su tre a disposizione per ottenere la salvezza: al Brescia serve la vittoria con un gol di scarto per andare quanto meno ai supplementari. Come all’andata previsto grande equilibrio, col Brescia che stavolta grazie al fattore campo dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta.

In Germania si gioca lo spareggio promozione-retrocessione tra Stoccarda, terzultima in Bundesliga, e l’Amburgo, terza classificata in Zweite Liga. I padroni di casa dovrebbero fare valere la serie di differenza in una partita da gol.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo anche nelle partite degli spareggi di Eredivisie Utrecht-Sparta Rotterdam e Heerenveen-Twente, così come in Flamengo-Fluminense di Coppa del Brasile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Utrecht vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Utrecht-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 21:00

Vincenti

• Twente (in Heerenveen-Twente, Eredivisie, ore 18:45)

• Brescia o pareggio (in Brescia-Cosenza, Serie B, ore 20:30)

• Stoccarda (in Stoccarda-Amburgo, Bundesliga, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Helsingborg-Skövde AIK, Superettan, ore 19:00

• Västerås-AFC Eskilstuna, Superettan, ore 19:00

• Stoccarda-Amburgo, Bundesliga, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• GAIS-Orgryte IS, Superettan, ore 19:00

• Flamengo-Fluminense, Coppa del Brasile, ore 02:00

Il “clamoroso”

Sao Paulo vincente e almeno un gol per squadra (in Sao Paulo-Sport Recife, Coppa del Brasile, ore 00:30)