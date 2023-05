WhatsApp fa la guerra a Google: non avrai bisogno d’altro

WhatsApp, questo aggiornamento è una palese dichiarazione di guerra a Google: tutto sta per cambiare in maniera definitiva.

Sono instancabili, gli sviluppatori che lavorano dietro le quinte del gruppo Meta. Non sono mai stati attivi come in questo periodo e lo dimostra il fatto che stiano sfornando una novità dopo l’altra. Non passa giorno, infatti, senza che annuncino feature inedite destinate a stravolgere la celebre app di messaggistica istantanea.

Stiamo parlando di WhatsApp, ovviamente, la cui evoluzione continua senza sosta da mesi a questa parte. L’intento del team sembra essere quello di soddisfare nel miglior modo possibile le richieste avanzate dagli utenti, e bisogna ammettere che gli ultimi aggiornamenti hanno decisamente centrato l’obiettivo. Ma la cosa bella è che non è ancora finita qui. Che gli sviluppatori hanno tanti jolly che non vedono l’ora di tirare fuori dal cilindro per accontentare sempre più coloro i quali hanno deciso di dare fiducia alla mitica app dall’icona di colore verde. Siete curiosi di scoprire cosa si sono inventati, stavolta, per rendere WhatsApp più performante ed utile che mai?

Vi basti sapere, tanto per cominciare, che con questa nuova feature il gruppo Meta ha ufficialmente dichiarato guerra non solo a Google, come vedremo, ma anche alle varie Skype, Zoom e via dicendo. Il perché è presto detto: con l’arrivo di questo aggiornamento, tutti i competitor non potranno fare a meno di “tremare”.

WhatsApp come Google Meet, Zoom e Skype: adesso lo puoi fare

Con l’aggiornamento 2.23.11.19, per il momento disponibile solo in beta, è stata ufficialmente introdotta la possibilità di condividere lo schermo durante le videochiamate. Cosa che contribuirà ad ampliare ulteriormente, di sicuro, la platea di utilizzatori dell’app di proprietà di Mark Zuckerberg.

Una funzionalità del genere potrà essere sfruttata, infatti, a scopo lavorativo, educativo ed anche “sociale”, nella misura in cui ogni utente potrà condividere i contenuti che desidera con chiunque. Ecco spiegato, quindi, perché le piattaforme come Google Meet abbiano, da oggi, un avversario in più.

L’esperienza delle videochiamate migliorerà ovviamente in maniera esponenziale, nel momento in cui i fruitori di WhatsApp potranno mostrare in tempo reale ciò che visualizzano sullo schermo del proprio device. Dovrete pazientare ancora un po’, tuttavia, prima di poter toccare con mano il risultato raggiunto dagli sviluppatori di Meta. Solo i beta tester al momento hanno accesso a questa funzione, il che sta a significare che si sta facendo di tutto per renderla perfetta in tempo per il lancio ufficiale.