Juventus, la star di OnlyFans lo boccia: “Pensava solo a mettermi i like”

Juventus, la star di OnlyFans inchioda McKennie, retrocesso con il suo Leeds. Ecco quello che è successo. E i social si sono scatenati

Qualcuno lo ha bollato come il peggior prestito della storia del Leeds. Forse sono esagerati, di certo però McKennie, centrocampista americano di proprietà della Juventus che lo scorso gennaio se n’è andato in Premier League ha reso al di sotto delle aspettative.

Così al di sotto che presto tornerà a Torino, perché la squadra inglese non ha nessuna intenzione di spendere quei 30 milioni di euro che erano stati trovati come accordo per un riscatto. Non solo perché è retrocessa, che non è un dettaglio, ma lo avrebbe fatto anche in caso di permanenza. McKennie è stato criticato da tutti i tifosi dei Whites, e qualcuno ci ha anche ricamato sopra le sue prestazioni deludenti. Anzi, a dire il vero, qualcuna ci è andata giù pesante. Sì, una donna, una ragazza bellissima star di OnlyFans e tifosa del Chelsea che sui suoi profili social ha fatto vedere quello che gli è “successo” con l’americano.

Juventus, il tweet di Astrid Wett

Lei si chiama Astrid Wett, è una tifosa del Chelsea, ed è famosa soprattutto per le sue curve. Ha un proflio OnlyFans, a quanto pare assai seguito, e ieri ha deciso di piazzare su Twitter una foto del “lavoro” di McKennie.

Una caterva di like alle sue foto con un commento assai ironico: “Era troppo impegnato a mettere mi piace” ha scritto la donna, accompagnando lo screen con questo commento. Insomma, un McKennie “messo in pubblica piazza” per qualche mi piace di troppo in un momento che però per la sua carriera non è di certo da ricordare. Il suo ritorno a Torino ormai è certo e su questo di discussioni non ce ne possono essere. E la Juve, da qui alla fine del calciomercato estivo, dovrà trovare il modo per cederlo. Anche se la doppia pubblicità, sia quella del campo sia questa arrivata proprio ieri, non è sicuramente la migliore per vendere qualcosa. A meno che non si abbassino quelle pretese. Trenta milioni di euro non te li dà proprio nessuno.