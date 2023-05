Sinner, allarme rosso | Interrompe l’allenamento: panico sui social

Sinner, lo scatto proveniente da Parigi ha in men che non si dica seminato il panico sui social: ecco cosa è successo.

Alla vigilia del sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, avevamo temuto il peggio. Era concretissimo, infatti, il rischio che nel main draw potesse capitare nello stesso lato di alcuni tra i concorrenti più temuti di questa edizione dello Slam: Carlos Alcaraz, Holger Rune e Novak Djokovic.

Ma la fortuna, a quanto pare, ha deciso stavolta di assisterlo. Di dargli una chance irripetibile, se vogliamo. Non si può dire che abbia la strada spianata, perché il tennis, si sa, è uno sport incredibilmente imprevedibile. Di certo poteva andargli peggio, però, motivo per il quale è lecito, ora più che mai, aspettarsi grandi cose dal tennista altoatesino. E sembra confidare nel suo exploit perfino Nole, che in conferenza stampa ha fatto il nome di Sinner – lo aveva dimenticato, ma ha poi corretto il tiro – al momento di snocciolare l’elenco dei favoriti per la vittoria del 122esimo Slam parigino. “Sarà uno dei leader della prossima generazione insieme ad Alcaraz e Rune – queste le parole del serbo – Molte persone parlano di questa nuova grande rivalità tra Alcaraz e Sinner perché hanno giocato delle partite epiche negli ultimi 12 mesi”.

Non ci resta che pazientare ancora un po’, dunque. E, perché no, tenere le dita incrociate in vista dell’esordio del nativo di San Candido sulla terra rossa della capitale francese. Jannik scenderà in campo domani e pare piuttosto fiducioso: “Mi sento bene fisicamente” ha dichiarato nelle ultime ore, il che ci fa ben sperare circa le possibili evoluzioni di questa durissima competizione.

Sinner, paura alla vigilia dell’esordio al Roland Garros

Nelle scorse ore, però, una foto ha in men che non si dica seminato il panico sui social network. È bastato che un tifoso desse l’allarme perché tutti gli altri, all’improvviso, iniziassero a tremare.

⚠️⚠️ JANNIK qui arrête son entraînement après une douleur à la cheville gauche …

À quelques jours de #RolandGarros2023 … ça ne présage rien de bon pic.twitter.com/Zh8mwoxjI4 — Oscar (@oscaarito_) May 27, 2023

Lo scatto incriminato è circolato sui social e in effetti, di primo acchito, era parso piuttosto preoccupante. Si vede Sinner a bordo campo, nel bel mezzo di un allenamento, chino sulle ginocchia e con una mano alla caviglia. In tanti hanno temuto, lì per lì, che in quel frangente stesse avvertendo qualche fastidio o dolore. L’ipotesi peggiore fra tutte, alla vigilia dell’esordio al Roland Garros.

È bastato analizzare meglio l’immagine in questione, tuttavia, per realizzare che fortunatamente non stava succedendo nulla di tutto ciò: Jannik si stava solo sistemando il calzino e, per farlo, aveva dovuto ovviamente interrompere l’allenamento per una manciata di secondi. Dopo il panico iniziale, dunque, la situazione sui social è tornata alla normalità e l’allarme è rientrato. Fiu. Pericolo scampato.