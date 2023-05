Barcellona-Maiorca, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Maiorca è una partita della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Festeggiata la Liga, in casa Barcellona si pensa alla prossima stagione. Con una rivoluzione importante in seno alla squadra di Xavi, visto che saranno diversi i senatori che lasceranno il club. E poi, la prossima, sarà anche un’annata particolare, visto che il Camp Nou chiuderà i battenti per un anno per lavori di riammodernamento. Insomma, quella contro il Maiorca, sarà una gara storica.

E gli ospiti non hanno nessuna intenzione di dare dei problemi. Conquistata la salvezza in maniera aritmetica grazie alla vittoria sul Valencia – con 14esima rete in campionato dell’ex Lazio Muriqi, rigenerato in Liga – la truppa ospite arriva dai bagordi di festeggiamenti meritati. Quindi, a occhio, non dovrebbe esserci chissà quale partita in terra catalana.

Quindi, ricapitolando: con nessuna delle due squadre che ha obiettivi, e con entrambe le squadre che pensano alle meritate vacanze, il match dovrebbe regalare gol e spettacolo. Sì, su questo dovrebbero esserci davvero poche discussioni. Ma chi la vince la partita? Ora, di dubbi davvero ce ne sono pochi anche per questo pronostici. I campioni di Spagna collezioneranno l’ennesima vittoria della propria annata.

Come vedere Barcellona-Maiorca in diretta tv e streaming

Barcellona-Maiorca è una gara valida per la trentasettesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. Forse fuori ne potrebbero venire anche quattro a dire il vero. E anche da almeno una rete per squadra: sì, pure il Maiorca dovrebbe riuscire ad esultare. Quindi, infine, la vittoria in ogni caso se la dovrebbe prendere il Barcellona di Xavi per chiudere in bellezza la stagione davanti al proprio pubblico. E poi come detto l’ultima al Camp Nou. No, il Barcellona non può proprio perdere.

Sarà anche la partita di addio a Jordi Alba e Busquets, che partiranno titolari. E chissà che in caso di calcio di rigore o punizione dal limite il loro amico allenatore Xavi non decida di farli tirare in porta…

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Christensen, Alonso, Jordi Alba; Gavi, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

MAIORCA (4-3-3): Rajkovic; Hadzikadunic, Valjent, Copete; Maffeo, D Rodriguez, Baba, Kang-in; Kadewere, Muriqi, Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1