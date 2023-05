Monza-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Lecce è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Monza, in fondo, ci spera. L’ottavo posto, infatti, quest’anno potrebbe eccezionalmente valere la qualificazione ad una competizione europea. Nessuno sa ciò che accadrà nei prossimi mesi alla Juventus, se ai bianconeri verranno inflitte ulteriori sanzioni, visti i nuovi procedimenti giudiziari all’orizzonte oltre a quello per le presunte plusvalenze fittizie. E non è detto che la graduatoria della Serie A subisca altri smottamenti.

La squadra di Raffaele Palladino, grande sorpresa di questo torneo, al momento guida con 52 punti la classifica delle “altre”. Subito dopo le sette big in lotta per l’Europa ci sono proprio i brianzoli, che per la felicità dell’amministratore delegato Adriano Galliani stanno andando ben oltre le più rosee aspettative. Una volta raggiunta la salvezza con enorme anticipo – fatto insolito per una neopromossa che non aveva mai disputato un campionato di Serie A – il Monza non si è fermato. E dallo scorso 8 aprile ha inanellato ben otto risultati positivi. Cinque vittorie e tre pareggi. Negli ultimi due turni i biancorossi hanno fatto en plein: prima si sono tolti la soddisfazione di battere 2-0 il Napoli campione d’Italia; poi l’hanno spuntata in pieno recupero (1-2) contro il Sassuolo al Mapei Stadium grazie ad una rete di capitan Pessina. Solo due squadre hanno totalizzato più punti del Monza nelle ultime venti giornate. Ed in caso di vittoria contro il Lecce diventerebbero la squadra con più punti (55) nella prima stagione assoluta in A tra quelle che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria. Un percorso da sogno, insomma. E soprattutto inimmaginabile ad inizio torneo.

Con una vittoria il Lecce sarebbe salvo

Non sono ancora salvi invece i salentini di Marco Baroni, protagonisti di una lotta a tre con Spezia e Verona. I giallorossi sono quelli messi meglio in classifica: hanno tre punti in più degli scaligeri terzultimi e due in più rispetto ai liguri, che nell’anticipo con il Torino sono inaspettatamente naufragati rimediando un pesantissimo 4-0.

In caso di vittoria a Monza, dunque, il Lecce sarebbe salvo aritmeticamente, mentre con il pareggio tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata, visto che lo Spezia potrebbe raggiungere Strefezza e compagni a quota 34. Il Lecce è reduce proprio dallo 0-0 contro la squadra di Leonardi Semplici, partita in cui non è successo praticamente nulla, con le due dirette concorrenti che hanno fatto di tutto per evitare di perdere una gara così delicata. Sono due i risultati utili di fila per i giallorossi, che nel turno precedente avevano fermato la Lazio all’Olimpico, incassando il gol di Milinkovic-Savic in pieno recupero.

Monza-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Palladino, eccetto lo squalificato Caldirola. Il terzetto difensivo sarà formato da Marlon, Pablo Marì e Izzo, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Sensi e Rovella. Sulle fasce dovrebbero giocare Ciurria e Carlos Augusto. Poche novità invece in attacco, dove Mota e Caprari dalla trequarti proveranno ad innescare Petagna.

L’unico assente nelle file del Lecce è il centrocampista Hjulmand: in regia Baroni si affiderà a Blin: ai lati del francese agiranno Gonzalez e Oudin. Duello Banda-Di Francesco nel tridente d’attacco, ma sono in ballottaggio anche i soliti Ceesay e Colombo.

Come vedere Monza-Lecce in diretta tv e in streaming

Monza-Lecce in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Chi ha maggiori motivazioni è sicuramente il Lecce ma è vero anche che il Monza è in gran forma e non sta regalando niente a nessuno. I salentini giocheranno verosimilmente un’altra gara attenta dal punto di vista difensivo, cercando di non prendere gol come hanno fatto con lo Spezia: ecco perché potremmo assistere ad un match da meno di tre reti complessive, segno che tra l’altra ha caratterizzato quattro delle ultime cinque gare dei brianzoli, che solamente nell’ultima contro il Sassuolo hanno “spezzato” la striscia.

Le probabili formazioni di Monza-Lecce

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Il Lecce riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1