Lazio-Cremonese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Cremonese è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

In una Serie A che fino all’ultimo deve fare i conti con i verdetti della giustizia sportiva – ci riferiamo ovviamente alla penalizzazione inflitta alla Juventus, prima sospesa e poi ripristinata anche se in forma ridotta – la Lazio ha esultato “da casa” per la qualificazione alla prossima Champions League, diventata matematica in seguito alla sconfitta rimediata lunedì scorso dai bianconeri sul campo dell’Empoli.

Con ben due giornate d’anticipo, dunque, la squadra di Maurizio Sarri ha raggiunto quello che era uno dei suoi obiettivi principali: tornare a giocare la manifestazione più importante d’Europa. E poco importa se per riuscirci i biancocelesti, non avendo a disposizione una rosa lunghissima, hanno dovuto dosare le energie, trascurando ogni altra competizione che non fosse il campionato. I capitolini a 180 minuti dalla fine dei giochi hanno 68 punti e non possono più essere raggiunti né dalla Roma – sconfitta nell’anticipo dalla Fiorentina – né dall’Atalanta, che di punti ne ha 61. Alla Lazio adesso non resta che duellare con l’Inter per il secondo posto, puramente simbolico. Il timbro sulla vittoria decisiva ce l’ha messo – e chi se non lui – Ciro Immobile. È bastato un gol (su calcio di rigore) del cannoniere originario di Torre Annunziata per piegare l’Udinese domenica scorsa e regalare ai biancocelesti il ventesimo successo, nonché la decima affermazione lontano dall’Olimpico.

La Cremonese è matematicamente retrocessa

Nelle ultime due giornate la Lazio affronterà due squadre che come lei non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: Cremonese ed Empoli.

I grigiorossi c’hanno provato fino all’ultimo ma non sono riusciti ad evitare la retrocessione in cadetteria. Dura solamente un anno il “ballo” della formazione lombarda, che nella passata stagione aveva ritrovato la massima serie dopo più di due decadi. Nella partita che poteva ancora tenerla in vita, la Cremonese è stata surclassata dal Bologna, che allo “Zini” ha fatto il bello e il cattivo tempo, strapazzando 5-1 gli uomini di Davide Ballardini. Una prestazione che equivale alla resa: Okereke e compagni erano tornati a crederci grazie al successo di due settimane fa con lo Spezia, ma è stata solo una mera illusione. La Cremonese paga la disastrosa prima parte di stagione. Ci si chiede dove sarebbe potuta arrivare se si fosse affidata prima ad un allenatore pragmatico come Ballardini.

Lazio-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri deve rinunciare a Marusic e Cataldi: il primo ha ormai terminato la stagione, mentre il secondo forse rientrerà in tempo per l’ultima giornata. In dubbio anche il brasiliano Marcos Antonio, alle prese con un fastidio alla caviglia. Per il resto, il tecnico toscano dovrebbe schierare la formazione tipo: Lazzari sulla fascia destra è favorito su Pellegrini, nel tridente invece Felipe Anderson avrà la meglio su Pedro.

Dall’altro lato, Ballardini è senza Chiriches, Benassi e Dessers. Il tecnico grigiorosso pensa di riproporre la difesa a quattro, con Vasquez e Lochoshvili centrali. Galdames sarà l’elemento di raccordo tra il centrocampo e l’attacco, formato da Okereke e Tsadjout.

Come vedere Lazio-Cremonese in diretta tv e in streaming

Lazio-Cremonese in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio già all’andata prese a pallate 4-0 la Cremonese e potrebbe segnare un elevato numero di gol anche stavolta, contro una squadra ormai priva di motivazioni e con la seconda difesa più battuta del torneo. Probabile che i biancocelesti facciano registrare l’ennesimo clean sheet stagionale: sarebbe addirittura il ventunesimo.

Le probabili formazioni di Lazio-Cremonese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Galdames; Tsadjout, Okereke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0