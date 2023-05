Bologna-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Napoli è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo aver rifilato cinque gol alla Cremonese e messo ufficialmente fine ai sogni salvezza dei grigiorossi, il Bologna va a caccia di una vittoria di prestigio contro il Napoli neocampione d’Italia. Per gli azzurri, ancora nel bel mezzo della festa scudetto, si tratta dell’ultima trasferta stagionale prima della gran finale con la Sampdoria che coinciderà con la premiazione ufficiale e la consegna della coppa.

Tra le due, insomma, chi lotta ancora per qualcosa di concreto è senz’altro la squadra di Thiago Motta, appena tornata al successo dopo sei gare senza vittoria. I felsinei cercheranno di chiudere all’ottavo posto, che potrebbe anche valere l’Europa se la Juventus dovesse incappare in ulteriori penalizzazioni, ma la lotta è più che mai agguerrita. Hanno le stesse mire del Bologna anche Monza, Fiorentina, Torino e Udinese, le altre quattro squadre che sognano di finire la stagione nella parte sinistra della classifica. Sarebbe un traguardo importante per il club emiliano. Che ha fatto il salto di qualità proprio in concomitanza con l’arrivo del tecnico italo-brasiliano, già messosi in mostra un anno fa sulla panchina dello Spezia. A settembre, infatti, il Bologna sembrava destinato ad un’altra annata anonima, con l’unico obiettivo della salvezza. Ed invece i rossoblù, pur tra alti e bassi, si sono tolti diverse soddisfazioni, rendendosi ad esempio più volte indigesti alle big del campionato.

Bologna imbattuto in casa con le big

Ad eccezione dell’Atalanta, nessuna delle prime sette in classifica è riuscita ad espugnare lo stadio “Dall’Ara”. Né le milanesi, né la Juve, né tantomeno le due romane.

Motta punta ad evitare la sconfitta con un Napoli che dopo i festeggiamenti per un tricolore tornato sotto il Vesuvio a distanza di 33 anni dall’ultima volta sta provando a tenere alta la soglia dell’attenzione, nonostante in questo momento il dibattito verta già sul prossimo futuro. La notizia del mancato rinnovo di Luciano Spalletti, uno dei principali artefici della cavalcata scudetto, ha turbato – e non poco – la serenità dell’ambiente: non c’è ancora l’ufficialità ma il tecnico toscano ha già fatto intendere che non resterà a Napoli. Il motivo del divorzio sarebbe un’incompatibilità di fondo con il presidente De Laurentiis, che si sta già muovendo per trovare un sostituto. La pista “spagnola” è attualmente quella più battuta, visto che si parla di un possibile ritorno di Benitez o di Luis Enrique. I partenopei intanto domenica scorsa sono tornati a vincere archiviando la sconfitta di Monza e l’hanno fatto contro un’Inter (3-1) piena di riserve e distratta dalla finale di Coppa Italia.

Bologna-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Bologna è squalificato Orsolini, mente sono assenti per infortunio Soriano, Soumaoro e Kyriakopoulos. Toccherà ad Aebischer ricoprire il ruolo di esterno alto a destra nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, supportando l’unica punta Arnautovic insieme a Ferguson e Barrow. In mezzo dovrebbero giocare Schouten e Dominguez, con Moro pronto a subentrare.

Spalletti invece potrebbe continuare con gli esperimenti. In difesa chiede spazio Ostigard, in ballottaggio con Rrahmani, mentre in porta Gollini è leggermente favorito su Meret. Assenti Lozano (infortunato) ed Elmas (squalificato), in attacco rivedremo Osimhen e Kvaratskhelia, affiancati nel tridente da Politano, quest’ultimo insidiato da Gaetano.

Come vedere Bologna-Napoli in diretta tv e in streaming

Bologna-Napoli in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna non batte il Napoli al “Dall’Ara” dal 2019 ed ha sempre perso negli ultimi cinque confronti con gli azzurri. I rossoblù, tuttavia, insieme all’Inter sono la squadra che ha subito meno gol davanti al proprio pubblico. Motivo per cui gli uomini di Spalletti, che da quando è arrivata la matematica dello scudetto hanno visto crollare la loro media realizzativa, potrebbero avere qualche difficoltà a portare via i tre punti. Non è da escludere che i felsinei evitino la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Bologna e Napoli segneranno almeno un gol per parte? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1