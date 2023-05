Sampdoria-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Sassuolo è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sponda blucerchiata di Marassi dopo 11 anni saluta la Serie A, ovviamente con l’auspicio di farvi presto ritorno. La retrocessione, aritmetica già da qualche settimana, è stata ormai metabolizzata in casa Sampdoria. L’attenzione dei tifosi è ora interamente focalizzata sulle vicende societarie. Negli ultimi giorni qualcosa si sta muovendo sul fronte cessione: l’attuale proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani, pare abbia intenzione di fare sul serio.

Con lui ci sarebbe niente di meno che la Qatar Sports Investments che fa capo a Nasser Al-Khelaïfi, patron del Psg. Per adesso si tratta solo di voci ma bastano per allontanare la dolorosa prospettiva del fallimento, rischio tutt’altro che scongiurato. La squadra di Dejan Stankovic nel frattempo sta cercando di chiudere in maniera dignitosa questo campionato, in cui la sua Sampdoria non ha mai dato la sensazione di poter realmente lottare per la salvezza. Da dimenticare, intanto, la prestazione offerta sabato scorso a San Siro contro il Milan: i blucerchiati hanno potuto poco contro un avversario di gran lunga più forte ma soprattutto più motivato e dopo aver trovato quasi subito il gol del momentaneo pareggio con il veterano Quagliarella sono crollati sotto i colpi di rossoneri (tripletta di Giroud e gol di Diaz). Una sconfitta pesante (5-1) che fa il paio con quella rimediata a Firenze un mese fa, altra circostanza in cui gli uomini guidati dal tecnico serbo incassarono cinque reti.

Due squadre senza obiettivi

Imbarcata che peggiora i numeri difensivi – da questo momento la Samp è la squadra che ne ha subiti di più, 67 in 36 giornate – ed oltre alla peggior difesa Stankovic deve fare i conti anche con quello che è l’attacco meno prolifico della Serie A (22 gol).

Nel 2023 le uniche vittorie dei liguri sono quelle con Sassuolo e Verona: l’ultima risale al 19 marzo, da allora il bilancio dei blucerchiati è di sei sconfitte e tre pareggi. Un rendimento, insomma, desolante. Stankovic proverà a salutare il pubblico con una vittoria, che sarebbe solamente la quarta di questa stagione disastrosa. Nell’altra metà del campo troveranno un’altra squadra, il Sassuolo, che da tempo non ha nulla da chiedere a questo torneo, a maggior ragione ora che è uscita pure dalla corsa per l’ottavo posto. Gli uomini di Alessio Dionisi hanno ottenuto a malapena una vittoria nelle ultime sei giornate e venerdì scorso sono stati beffati in pieno recupero dal Monza (1-2). C’è poco da salvare nella stagione dei neroverdi, a parte qualche successo con le big, che al contempo però aumenta i rimpianti.

Sampdoria-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Stankovic continuerà a dare fiducia a Ravaglia tra i pali, mentre in difesa Amione prenderà il posto di Gunter, squalificato. Leris e Augello si sistemeranno sulle fasce, con l’ormai consolidata coppia formata da Winks e Rincon in mezzo al campo. Sulla trequarti Djuricic avrà il compito di innescare Gabbiadini e Quagliarella, favoriti Jesé e Lammers.

Emergenza in attacco per Dionisi, che non potrà contare né su Alvarez né su Laurienté: per entrambi la stagione è terminata. In difesa è squalificato Ruan: il suo posto lo prenderà Ferrari. Sorprende infine la mancata convocazione di Frattesi. Il tecnico ha deciso di non portarlo a Genova per via di un problema fisico non meglio precisato accusato in settimana.

Come vedere Sampdoria-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Sassuolo è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sampdoria e Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Sampdoria potrebbe avere qualche motivazione in più, provando quantomeno a chiudere questa stagione fallimentare con un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Non è utopico contro un Sassuolo che da metà marzo in poi ha perso tutte le gare giocate in trasferta. Si profila in ogni caso una partita da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte, come del resto è avvenuto nella gara d’andata andata in scena a gennaio.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Thorstvedt, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

