I pronostici di venerdì 26 maggio: Serie A, Serie B e Ligue 2

I pronostici di venerdì 26 maggio: c’è un anticipo della penultima giornata di Serie A, un playoff di Serie B e un intero turno di Ligue 2.

La penultima giornata di Serie A inizia con una partita sostanzialmente inutile per la classifica tra la già retrocessa Sampdoria e il Sassuolo salvo da tempo ma rimasto sempre troppo distante dalla zona Europa. Sarà una sfida priva di particolari pressioni e tatticismi, in cui i gol dovrebbero arrivare puntuali.

In Serie B iniziano invece i playoff con la sfida tra Sudtirol e Reggina. Se il risultato sarà in parità dopo i tempi regolamentari, si disputeranno i supplementari. In caso di ulteriore parità passerà alle semifinali la squadra meglio classificata nella stagione regolare, che è quella che gioca in casa.

Pronostici altre partite

Si gioca la penultima giornata della Ligue 2 francese. Il Le Havre primo in classifica punta alla conquista aritmetica della promozione sul campo del Bastia, per il secondo posto c’è la sfida a distanza tra Bordeaux e Metz. Il Bordeaux se la vedrà con l’Annecy in corsa per evitare la retrocessione, mentre il Metz affronterà in trasferta il Sochaux privo di particolari motivazioni di classifica.

In zona pericolo occhio alla possibile vittoria del Laval contro il retrocesso Nimes, e del Dijon in casa contro il tranquillo Paris FC.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Sampdoria-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Laval (in Laval-Nimes, Ligue 2, ore 20:45)

• Metz (in Sochaux-Metz, Ligue 2, ore 20:45)

• Bordeaux (in Annecy-Bordeaux, Ligue 2, ore 20:45)

• Dijon (in Dijon-Paris FC, Ligue 2, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Guingamp-Niort, Ligue 2, ore 20:45

• Sampdoria-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

• Vizela-Sporting CP, Primeira Liga, ore 22:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Quevilly-Amiens, Ligue 2, ore 20:45

• Caen-St.Etienne, Ligue 2, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Sudtirol-Reggina, Serie B, ore 20:30)