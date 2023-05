Tennis, pena esemplare: quando la sanzione supera il prize money – VIDEO

Tennis, l’Atp ha deciso di non chiudere un occhio: la sanzione esemplare fa tremare tutti i tennisti del circuito.

Accade molto di raro che l’Atp e la Wta chiudano un occhio dinanzi a certi comportamenti antisportivi. Le due associazioni non tollerano, infatti, che i tennisti ad esse iscritti diano il cattivo esempio quando sono in campo. Pretendono da loro, bensì, una condotta ineccepibile dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Basti pensare che diverse sanzioni sono state comminate nella storia del tennis e per le ragioni più svariate. Per le racchette platealmente distrutte tra un game e l’altro, ad esempio, ma anche per le “aggressioni” verbali spesso e volentieri perpetrate ai danni dei poveri giudici di sedia. Ne sanno qualcosa Daniil Medvedev e Nick Kyrgios, che tra i tanti campioni multati negli anni sono quelli più “focosi” dal punto di vista comportamentale. Non è di loro, in ogni caso, che intendiamo parlare oggi. C’è un altro giocatore che nelle scorse settimane è stato beccato mentre faceva qualcosa che non ha nulla a che vedere con il fair play e con la sportività.

Ci riferiamo al francese Hugo Gaston, che nel corso del Masters 1000 di Madrid ne ha combinata una delle sue. Sperava di farla franca, forse. Credeva che nessuno lo avesse visto. Ma si sbagliava. Il giudice di sedia lo ha beccato in flagrante ed ecco che subito è scattata una punizione di quelle esemplari.

Tennis, pagherà più di quanto ha guadagnato

Il brutto gesto di cui si è macchiato risale alla gara disputata in Spagna contro Borna Coric. Tutto è accaduto nel corso del nono game, quando il suo avversario era ad un passo dal portare a casa il primo set dell’incontro.

Hugo #Gaston ha ricevuto una multa di 133.000 euro dall’Atp per questo gesto antisportivo nel match contro Coric Via @lequipe pic.twitter.com/smEMOilEuj — Antonio Sepe (@Antonio38112861) May 22, 2023

Ed è stato in quel momento che Gaston ha fatto in modo che la pallina che aveva in tasca cadesse per terra, in maniera tale da evitare che il rivale si aggiudicasse quello scambio così decisivo. Uno scambio il cui epilogo, peraltro, sembrava già scritto, dal momento che era palesemente Coric a condurre il gioco in quel momento. Il suo intento era quello di far sì che lo scambio venisse ripetuto – si sospende il punto, in genere, se ci sono due palline in campo – ma il giudice di sedia non si è fatto ingannare da questa messinscena.

Una bravata bella e buona che l’Atp ha deciso di punire severamente, come ha fatto sapere nelle scorse ore il quotidiano francese L’Equipe. La sanzione comminata a Hugo Gaston è pari a 144mila euro, cifra più alta di quanto guadagnato complessivamente dal tennista in quel di Madrid. In un secondo momento si è poi provveduto a dimezzare la pena, ma solo perché l’atleta ha garantito di non combinare mai più niente del genere. E dopo una multa del genere, ci mancherebbe pure.