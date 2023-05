Cosenza-Brescia, playout Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Brescia è la gara d’andata dei playout di Serie B e si gioca oggi, giovedì 25 maggio alle 20:30: formazioni e pronostici

Il primo round in Calabria, poi il prossimo 1 giugno il ritorno che deciderà tutto in Lombardia. L’appendice della Serie B inizia con la gara d’andata dei playout tra Cosenza e Brescia. Una partita per cuori forti, che mette in palio una grossa fetta di stagione.

Ci sarà quasi una città intera a spingere i padroni di casa in quella che potrebbe essere una vera e proprio impresa. Anche se nell’ultimo periodo il Cosenza ha mollato un poco la presa dovendo quindi giocare l’andata al Marulla. Ma questi match vanno quasi fuori ogni pronostico tecnico: in campo ci va il cuore soprattutto, visto che le forze, dopo un’intera stagione giocata per entrambe sulle montagne russe, vengono meno. Di certo nell’ultimo turno il Brescia ha fatto davvero un colpaccio, rimontando due gol sul campo del Palermo e dandosi così la possibilità di giocarsi la permanenza in cadetteria in questo doppio confronto. Merito di Gastaldello, l’ultimo tecnico chiamato da Cellino in sella ai lombardi, che è riuscito a toccare le corde giuste in una squadra che all’inizio era partita benissimo, mantenendo la testa della classifica per un poco di settimane. Poi tutto si è sciolto.

E un enorme merito per il cammino dei calabresi va dato anche a Viali: il tecnico è riuscito a far cambiare marcia ad una squadra che sembrava destinata alla retrocessione diretta. E per un poco il Cosenza è stato anche fuori dalla zona playout. Poi come detto la stanchezza nell’ultimo periodo ha fatto la differenza. Ma questa sera, i 15mila del Marulla, potrebbero dare una grossa mano alla squadra che vuole centrare l’obiettivo. Intanto, Viali, ha anche recuperato Nasti dopo la squalifica. Un recupero fondamentale.

A dirigere il match sarà Aureliano, bolognese. Uno che ha il cartellino rosso facile. Occhio quindi anche ai provvedimenti disciplinari che ci potrebbero essere in un match caldo come quello di stasera.

Il regolamento infine prevede supplementari e calci di rigore in caso di pareggio alla fine dei 180minuti. Il gol in trasferta non vale doppio. Un unico vantaggio è quindi quello di poter giocare il match di ritorno tra le mura amiche.

Come vedere Cosenza-Brescia in diretta tv e in streaming

Cosenza-Brescia è in programma giovedì 25 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Cosenza-Brescia

Partita bellissima per chi la guarda senza patemi d’animo. Sì, questi match che valgono tanto regalano sempre emozioni. E favorito parte leggermente il Cosenza, che potrebbe far valere il fattore campo e in questo modo potrebbe partire leggermente avvantaggiato in vista del match di ritorno previsto il prossimo 1 giugno. Una sfida che i calabresi dovrebbero riuscire a portare a casa.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, D’Urso; Nasti.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorgengren; Listkowski, Rodriguez; Ayè.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1