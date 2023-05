Espanyol-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Espanyol-Atletico Madrid è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 22:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Le reti di Darder e Melamed domenica hanno tenuto in vita l’Espanyol, corsaro in casa del Rayo Vallecano. Una vittoria essenziale (1-2) per continuare ad inseguire la salvezza: la trasferta madrilena era di fatto l’ultima spiaggia e i catalani, spalle al muro, si sono dimostrati all’altezza della situazione, vincendo e riportandosi a -1 dal quartultimo posto.

Prima del turno infrasettimanale la classifica è la seguente: Espanyol sempre penultimo con 34 punti; uno in meno del Real Valladolid e del Getafe, verosimilmente le tre squadre che, a meno di colpi di scena, resteranno in lotta fino all’ultima giornata. Più staccato il Cadice, a quota 38: gli andalusi hanno compiuto un passo forse decisivo grazie alla vittoria nello scontro diretto con il Valladolid. Ci credono anche gli uomini di Luis Garcia, che in queste ultime tre giornate avranno a che fare con un Atletico Madrid già sicuro di prendere parte alla prossima Champions League ma anche con Valencia e Almeria, due squadre che nel turno infrasettimanale potrebbero raggiungere la salvezza aritmetica. L’Espanyol farà affidamento sul calore del pubblico del Cornellà, dove prima del derby con il Barcellona – terminato 4-2 per i cugini blaugrana – era riuscito ad ottenere due risultati positivi contro Getafe e Cadice tenendo la porta inviolata. Quella con i gialloblù è l’unica partita da quando si è ripreso a giocare dopo il Mondiale in cui i catalani sono rimasti a digiuno di gol.

La squadra di Diego Simeone, tuttavia, non si presenterà a Barcellona in ciabatte. Grazie alla vittoria per 3-0 sull’Osasuna, la quarta nelle ultime cinque giornate della Liga, ha operato il sorpasso sull’odiato Real Madrid, sconfitto a Valencia. L’Atletico Madrid sulla carta non ha obiettivi realistici ma sa bene quanto sia importante finire sopra i cugini ed è probabile che farà di tutto per rientrare coi tre punti anche dalla Catalogna.

Come vedere Espanyol-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Espanyol-Atletico Madrid è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma mercoledì alle 22:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Simeone deve fare a meno di diversi giocatori – da Morata a Depay, passando per Oblak, Lemar, Llorente, Savic e Reinildo – ma schiererà una formazione competitiva. L’Espanyol a nostro avviso venderà cara la pelle, affrontando i Colchoneros a viso aperto e ricercando la vittoria. Ecco perché ci aspettiamo una gara movimentata, da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Espanyol-Atletico Madrid

ESPANYOL (5-3-2): Pacheco; Gil, Montes, Calero, Cabrera, Olivan; Denis Suarez, Darder, Melamed; Puado, Joselu.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Grbic; Molina, Gimenez, Hermoso, Witsel, Carrasco; De Paul, Koke, Saul; Correa, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1