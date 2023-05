Elche-Siviglia, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Elche-Siviglia è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Solamente la sfortuna ha impedito al Siviglia di fare suo il derby cittadino con il Betis, che al “Sanchez Pizjuan” domenica scorsa è riuscito a strappare un pareggio (0-0) pur meritando ampiamente la sconfitta. La squadra di Jose Luis Mendilibar ha giocato un’altra ottima partita nonostante qualche giorno prima fosse rimasta in campo per ben 120 minuti contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Europa League.

L’allenatore biancorosso ha effettuato diverse rotazioni visto il dispendio di energie contro i bianconeri ma la prestazione è stata comunque di qualità. Un’eventuale vittoria avrebbe consentito al Siviglia di raggiungere a quota 50 punti l’Athletic Bilbao e dunque quella settima posizione che garantisce un pass per la prossima Conference League. Un “premio di consolazione”, se vogliamo, nel caso in cui le cose dovessero andare male in Europa League: il prossimo 31 maggio gli andalusi tenteranno di sollevare per la settima volta negli ultimi vent’anni quella che è ormai diventata la “loro” coppa. L’avversario, lo ricordiamo, sarà la Roma di José Mourinho, arrivata in finale dopo aver superato il Bayer Leverkusen.

L’orgoglio dell’Elche

Uno scenario che, in ogni caso, sarebbe stato impossibile da ipotizzare solo due mesi fa, quando il Siviglia annaspava addirittura in zona retrocessione ed aveva appena cambiato allenatore per la seconda volta in stagione.

Gli uomini di Mendilibar tenteranno di tornare al successo nel turno infrasettimanale contro il fanalino di coda Elche, già retrocesso da settimane. I biancoverdi di Sebastian Beccacece, senza particolari pressioni ormai da tempo, nelle ultime partite stanno provando a riscattare un’annata disastrosa: in casa hanno battuto Rayo Vallecano e nientemeno che Atletico Madrid, mentre sabato scorso sono usciti indenni dalla trasferta di Getafe contro una squadra in corsa per la salvezza ed affamata di punti, pareggiando 1-1.

Come vedere Elche-Siviglia in diretta tv e streaming

Elche-Siviglia è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma mercoledì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

L’Elche sta creando problemi a diverse squadre in questo finale di campionato ma contro un Siviglia in forma e determinato a chiudere al settimo posto potrà ben poco: i biancorossi dovrebbero avere la meglio, portando a casa la quinta vittoria consecutiva in trasferta.

Le probabili formazioni di Elche-Siviglia

ELCHE (4-3-3): Badía; Palacios, Bigas, Clerc, Blanco; Nwankwo, Gumbau, Nteka; Morente, Fidel, Boyé.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Gueye, Fernando; Ocampos, Suso, Bryan Gil; En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2