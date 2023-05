Siviglia-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Betis è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In Spagna è uno dei derby più sentiti. Anche perché mette di fronte due formazioni che ogni anni lottano per qualcosa di importante. E Siviglia e Betis, anche quest’anno, hanno ancora degli obiettivi da raggiungere.

Ovvio che la qualificazione in finale di Europa League della squadra di Mendilibar potrebbe avere un ruolo fondamentale in questa partita. Anche perché si è giocato per 120 minuti giovedì sera. Quindi le tossine, per i padroni di casa, che hanno speso energie anche mentali, ci saranno. E ne potrebbe anche approfittare il Betis di Pellegrini che dal proprio canto ha avuto tutto il tempo per preparare questo match così importante. La sensazione, adesso, è che il Siviglia, quello che gioca in casa, in testa ha solamente la partita del prossimo 31 maggio, quella contro la Roma di Mourinho, che potrebbe regalare anche una qualificazione alla prossima Champions League.

Vuole blindare quella in Europa League invece, la truppa ospite. Che dalla Real Sociedad, che occupa il quarto posto, è distante sette lunghezze. Troppe per pensare, a quattro giornate dal termine del campionato, ad una rimonta. Senza nemmeno dimenticare che in mezzo c’è il Villarreal. Ma oltre alla classifica, la truppa del tecnico cileno pensa anche ai propri tifosi, che di soddisfazioni in questa stagione ne hanno avute poche. Ecco perché si cercherà una vittoria che potrebbe dare un senso un poco diverso a questa annata. Diciamo che, per la settimana che è appena passata, è sicuramente favorita la squadra ospite.

Come vedere Siviglia-Betis in diretta tv e streaming

Siviglia-Betis è una gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Sì, è favorito il Betis, ma pensare che possa arrivare una vittoria certa non è facile. Di certo c’è una cosa, che le scorie potrebbero costare caro al Siviglia che non sembra avere la forza fisica e mentale di fare il colpo grosso nonostante il turnover. E allora quello di domenica sera è un match che oltre ad una rete per squadra potrebbe anche regalare un pareggio.

Le probabili formazioni di Siviglia-Betis

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Montiel, Bade, Rekik, Telles; Rakitic, Gueye; Lamela, Torres, Gomez; Mir.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Guardado; Henrique, Canales, Perez; Iglesias.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1