Real Valladolid-Barcellona, Liga: tv, streaming, formazioni, pronostici

Real Valladolid-Barcellona è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 22:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non è bastato il gol di Robert Lewandowski – 22esimo centro per il centravanti polacco alla sua prima stagione nella Liga – per evitare al Barcellona la prima sconfitta casalinga in campionato. L’ex Bayern Monaco sabato scorso ha segnato allo scadere, quando ormai la Real Sociedad, più motivata rispetto ai blaugrana, si apprestava ad uscire coi tre punti in tasca dal Camp Nou, prima (e forse unica) squadra a riuscirci quest’anno.

Sconfitta assolutamente indolore (1-2) per la squadra di Xavi, che sette giorni prima aveva ottenuto la certezza matematica della vittoria del titolo grazie al successo sul campo dei rivali cittadini dell’Espanyol. I baschi le hanno dunque rovinato un po’ la festa, se così si può dire, essendo a caccia di punti vitali per consolidare il quarto posto in classifica e metterlo al riparo da un possibile assalto del Villarreal. In Catalogna, chiusa la stagione con due trofei (Liga e Supercoppa di Spagna) si inizia già a pensare al futuro, con il club che si starebbe muovendo per quello che sarebbe un clamoroso ritorno di Leo Messi. Nella penultima trasferta, intanto, Xavi e i suoi tenteranno di migliorare il loro record: nessuno ha fatto più punti del Barcellona fuori casa, con 13 vittorie, un pareggio e solo tre sconfitte.

Real Valladolid spalle al muro

I neocampioni faranno visita ad una squadra, il Real Valladolid, che di motivazioni invece ne ha eccome. I Pucelanos stanno però continuano a perdere inesorabilmente e a tre giornate dalla fine sono terzultimi, a pari punti (35) con il Getafe.

Venerdì è arrivata la quinta sconfitta di fila, dolorosa perché avvenuta in casa di una diretta concorrente (2-0) come il Cadice: se la Liga terminasse oggi i biancoviola sarebbero retrocessi in Segunda Division. Il tecnico uruguagio Paulo Pezzolano contro il Barcellona dovrà rinunciare allo squalificato Hongla, espulso nel corso della trasferta andalusa, mentre dall’altro lato Xavi potrebbe dover fare a meno del gioiellino Pedri.

Come vedere Real Valladolid-Barcellona in diretta tv e streaming

Real Valladolid-Barcellona è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma martedì alle 22:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Difficile aspettarsi un’altra prestazione sottotono da parte del Barcellona, che a Valladolid non si presenterà in vena di regali. Meglio restare lontani dal risultato finale: la quota relativa ad un risultato positivo dei padroni di casa stuzzica, ma il loro rendimento nelle ultime partite non garantisce sorprese. Non dovrebbero mancare invece i gol, con i padroni di casa costretti ad attaccare per strappare almeno un punto ai blaugrana.

Le probabili formazioni di Real Valladolid-Barcellona

REAL VALLADOLID (5-3-2): Massip; Olaza, El Yamiq, Javi Sánchez, Joaquín, Fresneda; Kike Pérez, Monchu, Álvaro Aguado; Plata, Larin.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Baldé; Busquets, F. de Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2