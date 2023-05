Juventus, altra penalizzazione in arrivo: addio certo all’Europa

Juventus, altra penalizzazione in arrivo per i bianconeri. Addio certo all’Europa per la squadra di Allegri. La Procura federale si è tenuta il jolly

Ieri per la Juventus è stata una giornata durissima da superare. Oltre il meno dieci in classifica, ufficializzato a pochi minuti dall’inizio della partita contro l’Empoli, la squadra di Allegri ha perso in Toscana dicendo addio alla possibilità – servirebbe qualcosa di incredibile nelle ultime due giornate – di giocare in Europa il prossimo anno.

Niente, nessuna possibilità per i bianconeri di vidimare il passaporto – dove servirebbe – per il prossimo anno. Anche perché, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport in edicola, la Procura Federale si sarebbe tenuto in mano un jolly da giocare nel caso i bianconeri riuscissero nell’impresa. E questo jolly si chiama il secondo filone dell’inchiesta, quello relativo alla manovra stipendi, che il prossimo 15 giugno vedrà la prima udienza, quella preliminare. Insomma, nessuna possibilità davvero per la squadra piemontese di giocare in Europa nella prossima stagione.

Juventus, addio Europa: adesso è certo

Quindi, discorso chiuso per l’Europa, c’è un’altra questione che però nelle prossime settimane potrebbe tenere banco. E che potrebbe portare ad un’altra penalizzazione da scontare il prossimo anno. Sì, avete letto bene, potrebbe andare realmente così.

Spieghiamo quindi quello che potrebbe succedere: secondo quanto riportato in questo caso dal giornalista Giovanni Capuano, qualora il meno dieci arrivato nella giornata di ieri dovesse bastare per chiudere la pratica, il secondo filone d’inchiesta potrebbe avere delle ripercussioni nella classifica della prossima stagione, quindi farebbe partire la Juventus, il prossimo anno, con un meno in classifica. Insomma, tutto davvero incredibile con dei mesi che si preannunciano caldi, e forse diciamo poco, dentro la formazione bianconera. Ancora non si sa, infine, se Ferrero, massimo dirigente dei torinesi, deciderà di fare ricorso dopo aver letto le motivazioni della sentenza di ieri e dopo aver parlato ovviamente coni legali della Vecchia Signora: ieri Calvo ha spiegato che prima bisogna leggere la sentenza e poi prendere una decisione. Vedremo quello che succederà, ma il futuro per i bianconeri appare davvero abbastanza nero.