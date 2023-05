Al Nassr-Al Shabab è una partita della ventottesima giornata della Saudi League e si gioca martedì alle ore 20:30: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Nella Saudi League è ormai una corsa a due tra Al-Ittihad e Al-Nassr, le due squadre che si stanno contendendo il titolo di campione d’Arabia Saudita.

Mancano solo tre turni al termine del massimo campionato ed il club gialloblù, che lo scorso gennaio ha arruolato Cristiano Ronaldo, è costretto ad inseguire e sperare in un passo falso della formazione di Gedda, che ha 3 punti in più in classifica ed è padrona del proprio destino. La sensazione è che servirà una vera e propria impresa, alla squadra del fenomeno portoghese, per evitare di chiudere la stagione con zero titoli dopo l’eliminazione dalla Kings Cup e la sconfitta nella finale di Supercoppa. L’Al-Ittihad, infatti, nelle ultime tre giornate affronterà tre avversari alla portata, tra cui il fanalino di coda della graduatoria, l’Al-Batin, quasi retrocesso. L’Al-Nassr invece deve fare i conti con un calendario decisamente più impegnativo. In questo turno se la vedrà con la terza forza del torneo, l’Al-Shabab, quella che vanta il terzo miglior attacco della Saudi League (51 gol) e che può contare su giocatori di grande esperienza con il difensore Krychowiak e l’ex Inter Banega.

Momento particolare per l’Al-Shabab di Banega

Ma CR7 e compagni non hanno scelta se vogliono ancora coltivare la speranza di salire sul gradino più alto del podio: serve solamente la vittoria per continuare a sperare.

L’ex attaccante di Real Madrid e Juventus intanto ha ritrovato il gol martedì scorso nel match con l’Al-Tai, battuto 2-0 a domicilio. Ronaldo ha sbloccato la gara su rigore, poi è stato il brasiliano Talisca a chiudere definitivamente i conti. Per l’Al-Nassr due vittorie esterne e un pareggio interno nelle ultime tre partite, mentre l’Al-Shabab è reduce da due inaspettata sconfitte contro Al-Ettifaq e Al-Wehda, chiuse senza segnare neppure un gol.

Come vedere Al Nassr-Al Shabab in diretta tv e in streaming

La gara tra Al Nassr e Al Shabab, in programma martedì alle 20:30, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti sui match della nuova squadra di Cristiano Ronaldo. Sarà possibile assistere alla partita che vedrà protagonista il fenomeno ex Real Madrid e Juventus anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito di Sportitalia.

Il pronostico

L’Al-Nassr dovrebbe riuscire ad avere la meglio su un Al-Shabab che nelle ultime giornate si è arenato, rimediando tre sconfitte nelle ultime quattro. La squadra di Cristiano Ronaldo può ancora vincere il titolo ed è favorita in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Shabab

AL-NASSR (4-3-3): Rossi; Al-Ghannam, Al-Oujami, Gonzalez, Konan; Al-Najei, Alkhaibari, Luiz Gustavo; Talisca, Cristiano Ronaldo, Ghareeb.

AL-SHABAB (4-2-3-1): Kim; Al-Sagour, Krychowiak, Iago Santos, Alsebyani; Sharahili, Al-Monassar; Guanca, Banega, Carlos Junior; Abdu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1